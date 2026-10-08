 Și-au vândut casa, și-au luat copiii și au plecat în lume. Cum trăiește o familie cu doar 10 ore de muncă pe săptămână. „Uneori încă nu-mi vine să cred că aceasta este viața noastră”
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Și-au vândut casa, și-au luat copiii și au plecat în lume. Cum trăiește o familie cu doar 10 ore de muncă pe săptămână. „Uneori încă nu-mi vine să cred că aceasta este viața noastră”

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O familie din Anglia a făcut o schimbare radicală de viață după ce a decis să vândă casa, să renunțe la rutina de zi cu zi și să pornească într-o călătorie alături de cele două fiice. În locul unui program de muncă de zeci de ore pe săptămână, Lee Bodell și Aimee Bedford au ales un stil de viață în care timpul petrecut împreună este prioritar. Veniturile provin acum dintr-o afacere online care îi ocupă lui Lee aproximativ 10 ore pe săptămână.

Și-au vândut casa, și-au luat copiii și au plecat în lume.
Și-au vândut casa, și-au luat copiii și au plecat în lume. Foto: Instagram

Lee Bodell, în vârstă de 47 de ani, și partenera sa, Aimee Bedford, de 39 de ani, au două fiice, de 10 și 9 ani. Familia și-a propus să viziteze cât mai multe țări și, în cele din urmă, să ajungă în Asia.

Decizia a venit după ce Lee, care lucrase ca șofer de camion de mare tonaj și ajunsese să muncească până la 50 de ore pe săptămână, a început să privească diferit timpul petrecut alături de familie.

Perioada pandemiei l-a determinat să își regândească prioritățile și să se întrebe dacă acesta era stilul de viață pe care și-l dorea pe termen lung.

Au renunțat la casa din Anglia pentru o viață pe drum

Schimbarea a fost una radicală. Familia a pus casa cu patru dormitoare la vânzare, iar în luna iulie locuința a fost tranzacționată pentru 330.000 de lire sterline, sumă echivalentă cu aproximativ 390.000 de euro.

După vânzare, Lee și Aimee au rămas cu aproximativ 140.000 de lire sterline capital propriu, adică în jur de 165.000 de euro.

În septembrie, cei patru au pornit efectiv în aventura pe care o pregătiseră. În primele săptămâni au traversat mai multe țări europene, printre destinații numărându-se Franța, Olanda, Austria, Germania, Elveția, Belgia și Italia.

Pentru călătorii au ales trenul și au optat pentru abonamente la clasa întâi, valabile timp de 60 de zile. Investiția pentru transport s-a ridicat la 1.800 de lire sterline, puțin peste 2.100 de euro.

Cei doi descriu această schimbare drept una dintre cele mai importante decizii pe care le-au luat vreodată.

Am luat cea mai mare decizie din viața noastră. Am lăsat Marea Britanie în urmă, am vândut totul și am devenit o familie de călători cu normă întreagă. Am văzut și am experimentat atât de mult în patru săptămâni. Uneori încă nu-mi vine să cred că aceasta este viața noastră”, au spus cei doi.

Familia își prezintă experiențele și pe rețelele sociale, unde poate fi urmărită sub numele „the_bodells”.

Cum își finanțează familia călătoria în jurul lumii

Deși a renunțat la locul de muncă tradițional, Lee nu a renunțat și la obținerea unui venit. Soluția găsită de acesta a fost o afacere online pe care o poate administra indiferent de țara în care se află.

Bărbatul comercializează panouri solare pentru rulote și case mobile, produsele fiind vândute atât prin eBay, cât și prin propriul site.

Afacerea îi aduce, potrivit informațiilor prezentate despre familie, între 500 și 1.000 de lire sterline pe săptămână, adică aproximativ 590-1.180 de euro.

Unul dintre avantajele esențiale este timpul redus necesar pentru administrarea activității. Lee spune că lucrează aproximativ 10 ore pe săptămână, ceea ce îi permite să dedice restul timpului familiei și călătoriilor.

Astfel, familia încearcă să transforme ceea ce era odinioară o rutină de muncă într-un sistem flexibil, care să le permită să lucreze de oriunde.

Cât au cheltuit până acum pentru noul stil de viață

În primele săptămâni ale aventurii, familia estimează că a cheltuit aproximativ 6.000 de lire sterline, adică puțin peste 7.000 de euro.

Lee și Aimee încearcă să își gestioneze atent bugetul. Pentru cazare și mese aleg adesea variante mai accesibile, inclusiv locații situate în afara zonelor turistice centrale.

Strategia lor este să reducă acolo unde pot costurile zilnice, astfel încât să păstreze mai mulți bani pentru experiențe, excursii și activități pe care le fac împreună cu cele două fiice.

Pentru familie, scopul nu este doar să bifeze cât mai multe destinații, ci să petreacă mai mult timp împreună și să experimenteze un alt mod de viață.

Următoarea destinație: Thailanda

După turul Europei, familia are planuri pentru o destinație mult mai îndepărtată. Lee, Aimee și cele două fete vor să ajungă în Thailanda, unde speră să petreacă perioada Crăciunului și a Anului Nou.

Pentru această etapă, familia și-a calculat un buget de aproximativ 1.500 de lire sterline pe lună, echivalentul a circa 1.800 de euro.

Cei patru nu au stabilit însă un traseu definitiv și nici o dată la care să se întoarcă în Marea Britanie.

Nu știu când se vor întoarce la viața de dinainte

Pentru Lee și Aimee, călătoria nu pare să fie doar o pauză de la viața obișnuită. Cei doi nu și-au fixat o dată pentru revenirea la stilul de viață pe care l-au lăsat în urmă.

Pe termen lung, familia ia chiar în calcul posibilitatea de a se stabili în străinătate.

Deocamdată, preferă să nu își aleagă o destinație finală. Vor să continue să descopere lumea, să își păstreze afacerea online și să profite de timpul pe care îl au împreună.

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