 A murit unul dintre cei mai bogați afaceriști germani. Klaus-Michael Kühne avea 89 de ani și niciun moștenitor
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A murit unul dintre cei mai bogați afaceriști germani. Klaus-Michael Kühne avea 89 de ani și niciun moștenitor

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Klaus-Michael Kühne este considerat unul dintre regii logisticii mondiale și este al doilea cel mai bogat om din Germania, după Dieter Schwarz, fondatorul și proprietarul lanțului de supermarketuri Lidl. 

Klaus-Michael Kühne.
Klaus-Michael Kühne. Foto: focus.de

Miliardarul a murit la vârsta de 89 de ani, anunțul fiind făcut de grupul elvețian Kühne+Nagel, fondat la Bremen în 1890 de bunicul său August Kühne împreună cu asociatul său Friedrich Nagel. Afaceristul nu avea moștenitori. Cui va rămâne întreaga avere?

A murit Klaus-Michael Kühne

Anunțul morții a fost făcut chiar de compania elvețiană. „Odată cu trecerea în neființă a lui Klaus-Michael, pierdem un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate extraordinară”, a declarat Joerg Wolle, președintele consiliului de administrație al Kuehne+Nagel, conform corriere.it.

Decesul a survenit în noaptea de duminică spre luni. Acesta se afla în Schindellegi, Elveția. Familia lui Kühne a transmis faptul că miliardarul s-a întors în reședința din Elveția chiar cu zece zile înainte. Acesta fusese în Mallorca. De asemenea, el era sub un tratament medical, deoarece starea de sănătate i se înrăutățise, conform tag24.de.

Cine va prelua averea

Compania a devenit un lider mondial în transportul aerian și maritim, cu aproximativ 88.000 de angajați și 1.300 de locații în aproximativ 100 de țări. Kühne s-a alăturat companiei în 1958, devenind președinte în 1966 și CEO în 1975. 

Prin intermediul Kuhne Holding AG, antreprenorul deținea, la sfârșitul anului 2025, 55,4% din capitalul grupului, în timp ce Fundația Kühne deținea o cotă mai mică de 5%. Kühne Holding a achiziționat recent aproximativ 20% din acțiunile companiei de logistică chimică Brenntag și ale operatorului de autobuze și transport feroviar Flix. Numai participația sa de 20% la Lufthansa valorează 2 miliarde de euro. De asemenea, compania  și-a majorat participația la compania aeriană Lufthansa de la 15 la 20% în luna mai.

Kühne nu avea moștenitori direcți. El și soția sa, Christine Kühne, în vârstă de 88 de ani, nu aveau copii. Averea totală a antreprenorului a fost evaluată de Forbes la 44 de miliarde de dolari. În acest context, cel mai probabil, averea sa va fi administrată de fundația care îi poartă numele. 

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