Eclipsa parțială de Lună pe 27 august 2026. Cum se produce și ce vom vedea pe cer

Pe 27 august 2026, cerul va oferi un spectacol astronomic vizibil din România: eclipsa parțială de Lună, un fenomen în care satelitul natural al Pământului intră parțial în umbra planetei.

Eclipsă parțială pe 27 august Foto: Shutterstock

Eclipsa parțială de Lună pe 27 august 2026

Evenimentul are loc în noaptea de 27 spre 28 august și marchează una dintre cele mai accesibile observații astronomice ale verii, deoarece nu necesită instrumente speciale - doar un cer senin și puțină răbdare.

Eclipsa de Lună din luna august 2026 va fi vizibilă din Europa, Africa și o parte din Asia, iar în România fenomenul se va observa în a doua parte a nopții. Luna va intra treptat în penumbra Pământului, apoi într-o porțiune din umbra sa, ceea ce va face ca o parte din disc să pară „mușcată” sau întunecată.

Între 27 spre 28 august 2026, Pământul se va interpune între Soare și Lună, iar umbra planetei noastre va acoperi peste 96% din discul lunar la momentul de maxim. Din acest motiv, chiar dacă este tehnic o eclipsă parțială, spectacolul vizual va fi extrem de asemănător cu cel al unei eclipse totale, oferind Lunii o nuanță spectaculoasă roșiatică-arămie (efectul de „Lună de Sânge”).

Cum are loc o eclipsă de Lună

O eclipsă de Lună se produce atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar satelitul intră în umbra planetei noastre. Fenomenul este posibil doar în timpul Lunii pline, când cele trei corpuri cerești sunt aliniate.

Există trei tipuri de eclipse de Lună:

totală – Luna intră complet în umbra Pământului;

parțială – doar o parte din Lună este acoperită de umbră;

penumbrală – Luna trece doar prin penumbra Pământului, cu o diminuare subtilă a luminozității.

Eclipsa de Lună din august 2026 este parțială, ceea ce înseamnă că doar o porțiune din discul lunar va fi acoperită de umbra Pământului. Restul va rămâne vizibil, dar cu o lumină mai slabă.

Pentru România, programul Eclipsei de Lună este următorul, potrivit astrologilor:

04:23 – Luna intră în penumbra Pământului (schimbare subtilă de strălucire).

05:34 – Începe faza parțială; umbra Pământului începe să „muște” vizibil din Lună.

06:12 – Luna este deja cufundată adânc în umbră, moment ideal de privit înainte ca cerul să devină prea luminos.

06:30 – Luna apune oficial în România, iar maximul eclipsei (ora 07:13) se va produce când satelitul se află deja sub linia orizontului pentru țara noastră.

Cum se va vedea eclipsa de Lună cu ochiul liber

Eclipsa parțială de Lună din 27 august 2026 va fi ușor de urmărit cu ochiul liber, fără instrumente astronomice. În România, fenomenul se va vedea bine dacă cerul rămâne senin, iar schimbările de pe discul lunar vor fi vizibile treptat, pe parcursul mai multor ore.

La început, Luna va începe să se întunece discret pe o margine, ca și cum cineva ar „umbri” o porțiune din suprafața ei. Pe măsură ce satelitul intră mai adânc în umbra Pământului, zona acoperită va căpăta o nuanță gri închis sau brun‑roșiatic, un efect specific eclipselor parțiale.

Fenomenul se desfășoară lent, astfel încât poate fi observat din orice loc cu vizibilitate bună, fără grabă. Luna își va modifica treptat aspectul, iar întregul proces va dura câteva ore, suficient cât să fie urmărit confortabil din zone urbane sau rurale. Diferența dintre partea luminată și cea aflată în umbră va deveni tot mai evidentă, mai ales în momentul maximului, când contrastul este cel mai puternic.