Germania introduce restricții stricte privind consumul de alcool în gările feroviare. Măsura se aplică în aproximativ 5.700 de stații și are ca obiectiv creșterea siguranței, reducerea conflictelor și menținerea curățeniei în spațiile frecventate zilnic de mii de călători. Operatorul feroviar Deutsche Bahn avertizează că persoanele care ignoră în mod repetat interdicția pot fi îndepărtate definitiv din incinta gărilor.

Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă Foto: arhiva

Interdicția de a consuma alcool se extinde în mii de gări din Germania

Începând de joi, 15 octombrie, consumul de alcool este interzis în aproximativ 5.700 de gări din Germania, potrivit informațiilor transmise de agențiile EFE și Agerpres.

Decizia aparține companiei feroviare Deutsche Bahn (DB), care urmărește să îmbunătățească experiența călătorilor și condițiile de siguranță din stații. Măsura extinde o regulă aplicată deja în mai multe zeci de gări importante din țară, unde autoritățile și operatorul feroviar au încercat să limiteze problemele asociate consumului de alcool.

În unele orașe germane, gările au devenit locuri în care se adăpostesc persoane fără locuință și persoane care se confruntă cu dependențe. În acest context, Deutsche Bahn consideră că restricțiile pot contribui la reducerea incidentelor și la îmbunătățirea condițiilor din spațiile publice feroviare.

De ce a decis Deutsche Bahn să interzică alcoolul în gări

Reprezentanții Deutsche Bahn susțin că experiența acumulată în stațiile unde interdicția era deja în vigoare a arătat efecte pozitive. Potrivit companiei, consumul de alcool a fost asociat cu mai multe conflicte și probleme privind curățenia, iar introducerea restricțiilor a contribuit la diminuarea acestora.

Operatorul feroviar afirmă că noile reguli pot crea un mediu mai sigur și mai plăcut atât pentru pasageri, cât și pentru angajații care lucrează în gări.

Un sondaj comandat recent de companie, realizat pe un eșantion reprezentativ de 3.200 de persoane, indică și un nivel ridicat de susținere a măsurii. Aproape 80% dintre participanți s-au declarat în favoarea interdicției, în timp ce doar 9% s-au opus.

Ce pățesc persoanele care nu respectă interdicția

Deutsche Bahn a anunțat că personalul de securitate va urmări respectarea noilor reguli și va interveni atunci când va identifica persoane care consumă alcool în spațiile în care acest lucru este interzis.

Potrivit companiei, agenții de securitate „vor aborda în mod activ” persoanele care încalcă interdicția.

În cazul abaterilor repetate, operatorul feroviar poate recurge la o măsură mai severă: îndepărtarea permanentă a persoanelor respective din clădirile sale. Astfel, cei care ignoră în mod repetat regulile riscă să nu mai poată utiliza anumite spații din gări.

Unde va fi permis în continuare consumul de alcool

Deși interdicția se aplică la scară largă, aceasta nu elimină toate posibilitățile de a cumpăra, transporta sau consuma alcool în zonele feroviare.

Conform regulilor anunțate, vor exista în continuare câteva excepții:

Restaurantele și localurile din gări: consumul de alcool va fi permis în continuare în unitățile de alimentație publică din interiorul stațiilor.

Băuturile transportate în bagaje: pasagerii vor putea avea asupra lor sticle sau doze sigilate, depozitate în genți ori bagaje.

Trenurile: consumul de alcool la bord va rămâne permis, potrivit informațiilor prezentate de operator.

Prin urmare, măsura vizează consumul de alcool în spațiile din gări aflate sub incidența interdicției, fără să elimine posibilitatea transportării băuturilor sigilate sau consumul acestora în trenuri și în localurile autorizate.

O schimbare importantă pentru călătorii din Germania

Extinderea interdicției la aproximativ 5.700 de gări reprezintă o schimbare semnificativă pentru transportul feroviar german. Deutsche Bahn mizează pe reducerea incidentelor, pe un nivel mai bun de curățenie și pe crearea unui mediu mai confortabil pentru călători.

Eficiența noilor reguli va depinde însă de modul în care acestea vor fi aplicate în stații și de respectarea lor de către pasageri. Pentru cei care folosesc frecvent transportul feroviar în Germania, este important să țină cont de restricții și de excepțiile prevăzute de operator.