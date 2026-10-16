 Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Germania introduce restricții stricte privind consumul de alcool în gările feroviare. Măsura se aplică în aproximativ 5.700 de stații și are ca obiectiv creșterea siguranței, reducerea conflictelor și menținerea curățeniei în spațiile frecventate zilnic de mii de călători. Operatorul feroviar Deutsche Bahn avertizează că persoanele care ignoră în mod repetat interdicția pot fi îndepărtate definitiv din incinta gărilor.

Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă
Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă Foto: arhiva

Interdicția de a consuma alcool se extinde în mii de gări din Germania

Începând de joi, 15 octombrie, consumul de alcool este interzis în aproximativ 5.700 de gări din Germania, potrivit informațiilor transmise de agențiile EFE și Agerpres.

Decizia aparține companiei feroviare Deutsche Bahn (DB), care urmărește să îmbunătățească experiența călătorilor și condițiile de siguranță din stații. Măsura extinde o regulă aplicată deja în mai multe zeci de gări importante din țară, unde autoritățile și operatorul feroviar au încercat să limiteze problemele asociate consumului de alcool.

În unele orașe germane, gările au devenit locuri în care se adăpostesc persoane fără locuință și persoane care se confruntă cu dependențe. În acest context, Deutsche Bahn consideră că restricțiile pot contribui la reducerea incidentelor și la îmbunătățirea condițiilor din spațiile publice feroviare.

De ce a decis Deutsche Bahn să interzică alcoolul în gări

Reprezentanții Deutsche Bahn susțin că experiența acumulată în stațiile unde interdicția era deja în vigoare a arătat efecte pozitive. Potrivit companiei, consumul de alcool a fost asociat cu mai multe conflicte și probleme privind curățenia, iar introducerea restricțiilor a contribuit la diminuarea acestora.

Operatorul feroviar afirmă că noile reguli pot crea un mediu mai sigur și mai plăcut atât pentru pasageri, cât și pentru angajații care lucrează în gări.

Un sondaj comandat recent de companie, realizat pe un eșantion reprezentativ de 3.200 de persoane, indică și un nivel ridicat de susținere a măsurii. Aproape 80% dintre participanți s-au declarat în favoarea interdicției, în timp ce doar 9% s-au opus.

Ce pățesc persoanele care nu respectă interdicția

Deutsche Bahn a anunțat că personalul de securitate va urmări respectarea noilor reguli și va interveni atunci când va identifica persoane care consumă alcool în spațiile în care acest lucru este interzis.

Potrivit companiei, agenții de securitate „vor aborda în mod activ” persoanele care încalcă interdicția.

În cazul abaterilor repetate, operatorul feroviar poate recurge la o măsură mai severă: îndepărtarea permanentă a persoanelor respective din clădirile sale. Astfel, cei care ignoră în mod repetat regulile riscă să nu mai poată utiliza anumite spații din gări.

Unde va fi permis în continuare consumul de alcool

Deși interdicția se aplică la scară largă, aceasta nu elimină toate posibilitățile de a cumpăra, transporta sau consuma alcool în zonele feroviare.

Conform regulilor anunțate, vor exista în continuare câteva excepții:

  • Restaurantele și localurile din gări: consumul de alcool va fi permis în continuare în unitățile de alimentație publică din interiorul stațiilor.
  • Băuturile transportate în bagaje: pasagerii vor putea avea asupra lor sticle sau doze sigilate, depozitate în genți ori bagaje.
  • Trenurile: consumul de alcool la bord va rămâne permis, potrivit informațiilor prezentate de operator.

Prin urmare, măsura vizează consumul de alcool în spațiile din gări aflate sub incidența interdicției, fără să elimine posibilitatea transportării băuturilor sigilate sau consumul acestora în trenuri și în localurile autorizate.

O schimbare importantă pentru călătorii din Germania

Extinderea interdicției la aproximativ 5.700 de gări reprezintă o schimbare semnificativă pentru transportul feroviar german. Deutsche Bahn mizează pe reducerea incidentelor, pe un nivel mai bun de curățenie și pe crearea unui mediu mai confortabil pentru călători.

Eficiența noilor reguli va depinde însă de modul în care acestea vor fi aplicate în stații și de respectarea lor de către pasageri. Pentru cei care folosesc frecvent transportul feroviar în Germania, este important să țină cont de restricții și de excepțiile prevăzute de operator.

Ghid de cumpărături

Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească” Vedete românești
minodora si catalin arabu
Minodora, adevărul nespus despre despărțirea de Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat după cinci ani de relație PrimeTime
image
#Analize Adevărul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
„Atitudine de mers la shopping”. S-au contrat dur în direct din cauza lui Baiaram: „Nu a fost cu mapa, a fost cu sapa” www.fanatik.ro
image
Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul" observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Amendă de 4.000 lei pentru toți românii care stau la casă și fac această greșeală în curtea lor, crezând că nu îi vede lumea www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” as.ro
image
Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri playtech.ro
image
El e principala țintă a FCSB-ului în mercato din iarnă: 3 milioane de euro! www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Cea mai mica pensie din Romania
Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027 Național
euro pixabay jpg
Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania. Românii pot aplica chiar dacă nu au experiență Internațional
Actriţa Brooke Shields FOTO Profimedia
VideoBrooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 61 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească Fapt divers
image png
Cazare gratuită într-o casă lângă ocean, în Spania. Ce sunt obligați să facă cei care vor să beneficieze de această ofertă Național
image png
Tânără de 26 de ani, ucisă pe o stradă din Manchester. Trei persoane au fost arestate Internațional
image png
VideoAccident grav în Craiova: Planul Roșu de Intervenție, activat după impactul dintre un autobuz și un autoturism. O persoană, în stop cardio-respirator Național
image png
Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară. Șase lacuri, închise după moartea unui instructor de schi nautic Internațional
masini de marfa in trafic jpg
Cum pot șoferii să plătească mai puțin pe RCA: trei strategii legale care reduc prețul poliței cu până la 40% Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net