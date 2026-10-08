I-a promis salariu și cazare, dar l-ar fi transformat în sclav. Un român, anchetat în Ungaria

Un cetățean român a fost inculpat în Ungaria într-un dosar de exploatare a unui bărbat din Nagykoros, localitate aflată în centrul țării. Procuratura din Pesta susține că victima ar fi fost obligată să muncească în condiții inumane și că ar fi primit sume infime pentru activitatea prestată.

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Povestea ar fi început în anul 2022, când românul i-ar fi propus bărbatului să lucreze ca șofer. În schimbul muncii, acesta urma să primească un loc unde să locuiască, hrană și un salariu. Situația s-ar fi schimbat însă la începutul anului următor, când victima ar fi fost obligată să facă și alte tipuri de muncă, scrie ProTV.

Bărbatul ar fi fost obligat să muncească pentru sume foarte mici

Conform acuzațiilor formulate de procurori, la începutul anului 2023, cetățeanul român l-ar fi agresat și amenințat pe angajat. Ulterior, bărbatul ar fi fost pus să efectueze lucrări agricole și activități în construcții, deși înțelegerea inițială viza munca de șofer.

Victima ar fi primit doar cantitatea minimă de hrană, iar plata pentru munca depusă ar fi fost aproape inexistentă. Procurorii susțin că, în anumite situații, bărbatul ar fi primit doar 1.000 de forinți, echivalentul a aproximativ 2,7 euro.

Situația ar fi devenit și mai gravă după ce românul și-ar fi dus angajatul într-o altă țară. Acolo, acesta i-ar fi luat pașaportul și l-ar fi obligat să continue să muncească.

Autoritățile din țara în care s-ar fi produs aceste fapte au descoperit cazul și au început cercetările. Investigația a vizat acuzații de detenție fără temei legal și muncă forțată.

Bărbatul a fost ajutat să se întoarcă în Ungaria, însă cazul nu s-ar fi încheiat aici.

Românul s-ar fi întors și l-ar fi atacat din nou

La aproximativ o lună după revenirea victimei, cetățeanul român s-ar fi întors la Nagykoros. Procurorii susțin că acesta l-ar fi agresat din nou pe bărbat și l-ar fi obligat să lucreze fără să fie plătit.

Ulterior, dispariția victimei a fost sesizată poliției. Autoritățile au intervenit, iar cetățeanul român a fost arestat. În urma acestui caz a fost deschisă ancheta care a dus la inculparea sa.

Potrivit acuzațiilor, bărbatul ar fi fost supus în mod repetat unor acte de violență, amenințări și muncă forțată. De asemenea, procurorii susțin că acesta ar fi fost transportat în străinătate și privat de pașaport.

Ancheta autorităților maghiare urmărește acum faptele reclamate în cazul bărbatului din Nagykoros, după ce acesta ar fi fost obligat să muncească în condiții despre care procurorii susțin că au fost inumane.