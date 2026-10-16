Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania. Românii pot aplica chiar dacă nu au experiență

Românii care vor să lucreze în străinătate pot avea acces la locuri de muncă bine plătite în sistemul medical din Germania. Posturile de asistent medical generalist vin cu un salariu de peste 4.000 de euro brut pe lună, al 13-lea salariu și alte beneficii, iar experiența profesională nu este o condiție obligatorie.

Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania.

Germania continuă să caute personal pentru sistemul medical, iar printre cei care pot profita de oportunitățile de angajare se numără și românii cu pregătire în domeniul asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de Newsweek și preluate de presa din România, salariul lunar oferit pentru anumite posturi ajunge la 4.075 de euro brut.

Pachetul de beneficii poate include cazare, sprijin pentru recunoașterea calificărilor obținute în România și cursuri gratuite de limba germană. Un alt avantaj este faptul că angajatorii vizați nu impun neapărat experiență profesională anterioară, ceea ce poate deschide oportunități inclusiv pentru persoanele aflate la început de carieră.

Ce salariu pot câștiga asistenții medicali români în Germania

Oferta prezentată de presa românească prevede un salariu de 4.075 de euro brut pe lună pentru asistenții medicali generaliști. La acest venit se poate adăuga și al 13-lea salariu, menționat printre beneficiile pachetului de angajare.

Raportată la moneda națională, suma lunară depășește 20.000 de lei brut, în funcție de cursul de schimb. Totuși, venitul net va fi mai mic, deoarece salariul brut este supus impozitelor și contribuțiilor aplicabile în Germania.

Pe lângă remunerație, oferta poate include sprijin pentru găsirea unei locuințe, echivalarea și recunoașterea calificării profesionale obținute în România, precum și cursuri gratuite pentru învățarea limbii germane.

Aceste facilități pot reduce unele dintre costurile și dificultățile pe care le întâmpină persoanele care se mută în altă țară pentru a lucra.

Experiența profesională nu este obligatorie. Cine poate aplica

Unul dintre aspectele importante ale ofertei este că experiența profesională nu reprezintă o condiție obligatorie pentru toate posturile vizate. Astfel, persoanele care au terminat recent pregătirea în domeniul asistenței medicale pot avea șansa de a începe o carieră în Germania.

În funcție de cerințele angajatorului și de condițiile de recrutare, pot exista oportunități și pentru candidații aflați încă în perioada de formare. Totuși, absolvirea studiilor, deținerea calificării necesare și îndeplinirea cerințelor legale pentru exercitarea profesiei trebuie verificate pentru fiecare post în parte.

Lipsa experienței nu înseamnă, așadar, că toate celelalte condiții sunt eliminate. Candidații trebuie să se informeze cu privire la documentele solicitate, nivelul de limbă germană și procedura de recunoaștere a calificării.

Cum se compară salariul din Germania cu veniturile din România

Diferența salarială reprezintă unul dintre motivele pentru care tot mai mulți angajați din domeniul medical iau în calcul un loc de muncă în străinătate.

Potrivit informațiilor prezentate în articolul-sursă, un asistent medical generalist din România avea un salariu de 6.405 lei brut pe lună, conform unui studiu recent. În comparație, remunerația de 4.075 de euro brut menționată pentru Germania este considerabil mai mare.

Comparația trebuie făcută, însă, ținând cont și de costurile vieții, taxele, cheltuielile cu locuința și condițiile concrete ale contractului de muncă. Chiar dacă oferta include sprijin pentru cazare, este important ca fiecare candidat să verifice ce costuri sunt acoperite și dacă există condiții suplimentare.

Pentru persoanele aflate la început de carieră, posibilitatea de a primi sprijin pentru limbă și recunoașterea calificării poate conta la fel de mult ca salariul oferit.

Germania are nevoie de personal în sistemul medical

Cererea de personal din domeniul sănătății reprezintă un context important pentru oportunitățile de recrutare adresate lucrătorilor străini.

Conform datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania, citate în materialul-sursă, unul din cinci angajați din sectorul medical are cetățenie străină. Această pondere evidențiază rolul pe care îl au lucrătorii veniți din alte țări în funcționarea sistemului medical german.

Pentru asistenții medicali din România, recrutarea în Germania poate reprezenta o oportunitate de dezvoltare profesională și de obținere a unui venit mai mare. Înainte de a lua o decizie, candidații ar trebui să verifice oferta concretă, condițiile contractuale, salariul net estimat și cerințele privind recunoașterea studiilor.

Un salariu de peste 4.000 de euro brut pe lună și posibilitatea de a începe fără experiență profesională pot face oferta atractivă, însă eligibilitatea depinde de calificarea fiecărui candidat și de condițiile angajatorului.