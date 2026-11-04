Jon Ossoff, noul nume care câștigă teren în cursa pentru Casa Albă din 2028

Senatorul democrat Jon Ossoff a obținut o victorie importantă în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, iar rezultatul a alimentat speculațiile privind o posibilă candidatură la președinția țării în 2028. Cotațiile de pe platformele de predicții au crescut semnificativ după scrutin, plasându-l printre numele urmărite pentru viitoarea cursă electorală.

Jon Ossoff Foto: Captură YouTube / CBS News

Potrivit cifrelor prezentate în Indepenent, Ossoff are în prezent o probabilitate de 24% de a deveni candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028, cu nouă puncte procentuale mai mult decât în ziua precedentă. Șansele atribuite unei eventuale victorii în scrutinul prezidențial au urcat la 18%, de la 10,5%. Aceste estimări îl plasează înaintea congresmenei democrate Alexandria Ocasio-Cortez și a vicepreședintelui JD Vance, conform acelorași cotații.

Victorie clară în Georgia și un discurs dur la adresa lui Donald Trump

În vârstă de 39 de ani, Jon Ossoff a câștigat confruntarea cu republicanul Mike Collins, într-o cursă considerată importantă pentru tabăra democrată. Senatorul a obținut peste 2,4 milioane de voturi, reprezentând 58,9% din total.

Victoria are o semnificație aparte, deoarece mandatul său fusese considerat una dintre țintele importante ale republicanilor. Ossoff candida pentru realegere într-un stat câștigat de Donald Trump la scrutinul prezidențial din 2024.

În discursul susținut în fața susținătorilor, senatorul a lansat un atac direct la adresa președintelui republican, pe care l-a numit un lider aflat la final de mandat. „Sarcina noastră nu este doar să ținem în frâu răul unui singur președinte, ci și să vindecăm ruptura din spatele lui”, a declarat Ossoff.

El l-a acuzat pe Donald Trump de degradarea vieții publice, corupție și incompetență, criticând totodată modul în care acesta și-ar fi folosit funcția în interes personal.

Peste 100 de milioane de dolari strânși în campanie

Campania lui Ossoff a atras donații de peste 100 de milioane de dolari, o sumă care a contribuit la consolidarea profilului său politic și la apariția discuțiilor despre o posibilă candidatură prezidențială.

Senatorul a fost comparat cu fostul președinte Barack Obama, în special datorită abilităților oratorice și imaginii de politician tânăr, cu un mesaj care poate atrage atât alegători progresiști, cât și moderați.

În timpul campaniei, Ossoff l-a criticat în repetate rânduri pe contracandidatul republican Mike Collins, inclusiv pentru postări mai vechi de pe rețelele sociale. Democratul l-a acuzat pe acesta de bigotism, însă Collins nu a reușit să țină pasul cu mobilizarea din jurul campaniei sale.

După victoria din Georgia, Ossoff a ajuns în prim-planul discuțiilor despre viitorul Partidului Democrat. Cotațiile menționate îl plasează acum înaintea lui Gavin Newsom, care fusese considerat anterior unul dintre favoriții pentru nominalizare, dar ale cărui șanse estimate au scăzut de la 40% la 15%.

Cine este Jon Ossoff

La doar 39 de ani, Ossoff a devenit una dintre cele mai promițătoare figuri ale Partidului Democrat, fiind considerat un adevărat politician al noii generații.

Senatorul și-a construit o prezență puternică în mediul online, grație unor videoclipuri atent realizate și editate, în care îl atacă în mod constant pe Donald Trump. Materialele sunt publicate periodic de echipa sa și au contribuit la creșterea popularității sale. În timpul campaniei electorale, Ossoff a reușit, de asemenea, să atragă numeroși susținători la întâlnirile cu alegătorii, umplând adesea sălile de evenimente, relatează CNN.

Rezultatele obținute într-un stat din sudul profund al SUA, strategia sa digitală și imaginea de politician tânăr au alimentat deja speculațiile privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

Totuși, Ossoff a încercat să pună capăt acestor zvonuri. Într-o dezbatere desfășurată luna trecută în Senat, el a promis că, dacă va fi reales, își va duce la bun sfârșit mandatul de șase ani.