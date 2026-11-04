 Jon Ossoff, noul nume care câștigă teren în cursa pentru Casa Albă din 2028
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Jon Ossoff, noul nume care câștigă teren în cursa pentru Casa Albă din 2028

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Senatorul democrat Jon Ossoff a obținut o victorie importantă în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, iar rezultatul a alimentat speculațiile privind o posibilă candidatură la președinția țării în 2028. Cotațiile de pe platformele de predicții au crescut semnificativ după scrutin, plasându-l printre numele urmărite pentru viitoarea cursă electorală.

Jon Ossoff
Jon Ossoff Foto: Captură YouTube / CBS News

Potrivit cifrelor prezentate în Indepenent, Ossoff are în prezent o probabilitate de 24% de a deveni candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028, cu nouă puncte procentuale mai mult decât în ziua precedentă. Șansele atribuite unei eventuale victorii în scrutinul prezidențial au urcat la 18%, de la 10,5%. Aceste estimări îl plasează înaintea congresmenei democrate Alexandria Ocasio-Cortez și a vicepreședintelui JD Vance, conform acelorași cotații.

Victorie clară în Georgia și un discurs dur la adresa lui Donald Trump

În vârstă de 39 de ani, Jon Ossoff a câștigat confruntarea cu republicanul Mike Collins, într-o cursă considerată importantă pentru tabăra democrată. Senatorul a obținut peste 2,4 milioane de voturi, reprezentând 58,9% din total.

Victoria are o semnificație aparte, deoarece mandatul său fusese considerat una dintre țintele importante ale republicanilor. Ossoff candida pentru realegere într-un stat câștigat de Donald Trump la scrutinul prezidențial din 2024.

În discursul susținut în fața susținătorilor, senatorul a lansat un atac direct la adresa președintelui republican, pe care l-a numit un lider aflat la final de mandat. „Sarcina noastră nu este doar să ținem în frâu răul unui singur președinte, ci și să vindecăm ruptura din spatele lui”, a declarat Ossoff.

El l-a acuzat pe Donald Trump de degradarea vieții publice, corupție și incompetență, criticând totodată modul în care acesta și-ar fi folosit funcția în interes personal.

Peste 100 de milioane de dolari strânși în campanie

Campania lui Ossoff a atras donații de peste 100 de milioane de dolari, o sumă care a contribuit la consolidarea profilului său politic și la apariția discuțiilor despre o posibilă candidatură prezidențială.

Senatorul a fost comparat cu fostul președinte Barack Obama, în special datorită abilităților oratorice și imaginii de politician tânăr, cu un mesaj care poate atrage atât alegători progresiști, cât și moderați.

În timpul campaniei, Ossoff l-a criticat în repetate rânduri pe contracandidatul republican Mike Collins, inclusiv pentru postări mai vechi de pe rețelele sociale. Democratul l-a acuzat pe acesta de bigotism, însă Collins nu a reușit să țină pasul cu mobilizarea din jurul campaniei sale.

După victoria din Georgia, Ossoff a ajuns în prim-planul discuțiilor despre viitorul Partidului Democrat. Cotațiile menționate îl plasează acum înaintea lui Gavin Newsom, care fusese considerat anterior unul dintre favoriții pentru nominalizare, dar ale cărui șanse estimate au scăzut de la 40% la 15%.

Cine este Jon Ossoff

La doar 39 de ani, Ossoff a devenit una dintre cele mai promițătoare figuri ale Partidului Democrat, fiind considerat un adevărat politician al noii generații.

Senatorul și-a construit o prezență puternică în mediul online, grație unor videoclipuri atent realizate și editate, în care îl atacă în mod constant pe Donald Trump. Materialele sunt publicate periodic de echipa sa și au contribuit la creșterea popularității sale. În timpul campaniei electorale, Ossoff a reușit, de asemenea, să atragă numeroși susținători la întâlnirile cu alegătorii, umplând adesea sălile de evenimente, relatează CNN.

Rezultatele obținute într-un stat din sudul profund al SUA, strategia sa digitală și imaginea de politician tânăr au alimentat deja speculațiile privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

Totuși, Ossoff a încercat să pună capăt acestor zvonuri. Într-o dezbatere desfășurată luna trecută în Senat, el a promis că, dacă va fi reales, își va duce la bun sfârșit mandatul de șase ani.

Ghid de cumpărături

sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Legătura neștiută dintre Nadia Comăneci și românca învingătoare în alegerile din SUA! www.fanatik.ro
image
Un sat cu 321 de locuitori caută barman pentru singurul pub. Chiria acolo e câteva sute de lei observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas playtech.ro
image
Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
bursa de valori de la shenzhen jpg
A fost învățător, iar acum are o avere de 2,5 miliarde de dolari. Cum a reușit un chinez să devină miliardar peste noapte Internațional
„Mogging” – Cuvântul anului 2026 png
Ce înseamnă „mogging”? Generația Z și Alpha îl folosesc tot mai des. Este cuvântul anului 2026 Fapt divers
minge elastice guinness jpg
A realizat cea mai mare minge din elastice din lume Fapt divers
coliva pomenire morti pomana mosii de iarna de vara foto shutterstock 1755598406 jpg
Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților. Moșii de Toamnă sunt pe 7 noiembrie Fapt divers
Solsgirth PROFIMEDIA (1) jpg
Satul-fantomă în care mai locuiesc doar trei familii! Biserica a fost vândută cu mai puțin de 1 $! Fapt divers
1 aliment nesanatos cereale mic dejun copii jpg jpeg
Revoltă după schimbarea rețetei unor cereale populare. De ce sunt nemulțumiți consumatorii Internațional
Iulian Demeter jpg
Fiul unui influencer român, în vârstă de 11 ani, și-a cumpărat o armă de pe internet. Cum se apără milionarul: „Eu nu știam” Național
tragedie Targu Mures jpg
Tragedie într-un bloc din Târgu Mureș! O femeie a fost găsită carbonizată după ce a dormit cu o pătură electrică Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net