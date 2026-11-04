O româncă a obținut un nou mandat în Texas. Cine este Mihaela Pleșa și cum a ajuns în politica din SUA

Mihaela Pleșa, politiciană americană de origine română reprezentând Partidul Democrat, a obținut o nouă victorie electorală clară în statul Texas, în urma scrutinului desfășurat marți, 3 noiembrie.

Cine este Mihaela Pleșa, românca ce și-a câștigat un nou mandat în Texas Foto: Instagram

Aceasta l-a învins fără drept de apel pe contracandidatul său din partea Partidului Republican, George Flint, consolidându-și poziția în Districtul 70 din comitatul Collin, zonă situată în proximitatea metropolei Dallas.

Rezultatele neoficiale arată un scor categoric: democrata a strâns 34.207 voturi (aproximativ 58%), în timp ce rivalul său republican a adunat 24.279 de opțiuni (42%).

Mihaela Pleșa, de la fiică de refugiați anticomuniști la al treilea mandat consecutiv în Texas

Crescută în regiunea orașului Plano, Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți care au părăsit România comunistă pentru a începe o viață nouă peste ocean. Cariera sa în administrația publică americană a debutat la firul ierbii, lucrând pe funcții tehnice, inclusiv ca director legislativ, potrivit Ziare.com.

În anul 2022, aceasta a scris o pagină de istorie devenind prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Reconfirmată la vot în 2024, succesul de la alegerile din 2026 îi asigură cel de-al treilea mandat consecutiv în legislativ. Imediat după aflarea rezultatelor, politiciana a transmis un mesaj de mulțumire comunității și a reamintit sacrificiile familiei sale:

„Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să continui să slujesc comunitatea în care am crescut”, a scris Mihaela Pleșa pe platforma X, subliniind că principalele sale direcții de lucru rămân sprijinirea sistemului de educație publică și reducerea costului vieții.

Totodată, chiar în ziua votului, aceasta a amintit cu emoție că mama sa a fost sursa directă de inspirație prin curajul de a fugi din dictatură pentru a-i oferi un viitor liber.

Rezultat opus în Florida: fostul lider PMP Ionel Roiban a pierdut cursa electorală

Scrutinul desfășurat la 3 noiembrie nu a adus însă un deznodământ favorabil pentru toți candidații proveniți din spațiul românesc. În statul Florida, Ionel Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP) din România, a candidat pentru un fotoliu de congresman local în Districtul 90 din partea Partidului Republican.

Stabilit de mai bine de două decenii pe teritoriul Floridei, Roiban a fost învins de candidatul Partidului Democrat, Rob Long. Conform datelor de la numărătoare, democratul a obținut circa 63% din totalul voturilor exprimate, în timp ce reprezentantul republicanilor s-a oprit la un procent de 37%.