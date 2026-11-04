 O româncă a obținut un nou mandat în Texas. Cine este Mihaela Pleșa și cum a ajuns în politica din SUA
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O româncă a obținut un nou mandat în Texas. Cine este Mihaela Pleșa și cum a ajuns în politica din SUA

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mihaela Pleșa, politiciană americană de origine română reprezentând Partidul Democrat, a obținut o nouă victorie electorală clară în statul Texas, în urma scrutinului desfășurat marți, 3 noiembrie.

Cine este Mihaela Pleșa, românca ce și-a câștigat un nou mandat în Texas
Cine este Mihaela Pleșa, românca ce și-a câștigat un nou mandat în Texas Foto: Instagram

Aceasta l-a învins fără drept de apel pe contracandidatul său din partea Partidului Republican, George Flint, consolidându-și poziția în Districtul 70 din comitatul Collin, zonă situată în proximitatea metropolei Dallas.

Rezultatele neoficiale arată un scor categoric: democrata a strâns 34.207 voturi (aproximativ 58%), în timp ce rivalul său republican a adunat 24.279 de opțiuni (42%).

Mihaela Pleșa, de la fiică de refugiați anticomuniști la al treilea mandat consecutiv în Texas

Crescută în regiunea orașului Plano, Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți care au părăsit România comunistă pentru a începe o viață nouă peste ocean. Cariera sa în administrația publică americană a debutat la firul ierbii, lucrând pe funcții tehnice, inclusiv ca director legislativ, potrivit Ziare.com. 

În anul 2022, aceasta a scris o pagină de istorie devenind prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Reconfirmată la vot în 2024, succesul de la alegerile din 2026 îi asigură cel de-al treilea mandat consecutiv în legislativ. Imediat după aflarea rezultatelor, politiciana a transmis un mesaj de mulțumire comunității și a reamintit sacrificiile familiei sale:

Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să continui să slujesc comunitatea în care am crescut”, a scris Mihaela Pleșa pe platforma X, subliniind că principalele sale direcții de lucru rămân sprijinirea sistemului de educație publică și reducerea costului vieții.

Totodată, chiar în ziua votului, aceasta a amintit cu emoție că mama sa a fost sursa directă de inspirație prin curajul de a fugi din dictatură pentru a-i oferi un viitor liber.

Rezultat opus în Florida: fostul lider PMP Ionel Roiban a pierdut cursa electorală

Scrutinul desfășurat la 3 noiembrie nu a adus însă un deznodământ favorabil pentru toți candidații proveniți din spațiul românesc. În statul Florida, Ionel Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP) din România, a candidat pentru un fotoliu de congresman local în Districtul 90 din partea Partidului Republican.

Stabilit de mai bine de două decenii pe teritoriul Floridei, Roiban a fost învins de candidatul Partidului Democrat, Rob Long. Conform datelor de la numărătoare, democratul a obținut circa 63% din totalul voturilor exprimate, în timp ce reprezentantul republicanilor s-a oprit la un procent de 37%.

Ghid de cumpărături

Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
FotoPrimele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Compagno, chemat înapoi în SuperLigă la 2 ani după ce a fost dat afară de Gigi Becali! Negocierile se poartă acum. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Trăieşte într-o casă de 39 mp şi nu dă niciun ban pe facturi. Locuieşte singur la marginea pădurii observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
80.000.000 de euro! Lovitura de proporţii dată în România de fostul acţionar al lui Dinamo! Ce avere fabuloasă are as.ro
image
Ce poți face cu energia produsă de panourile fotovoltaice și pe care nu o consumi. Drepturile prosumatorilor, în funcție de puterea instalată playtech.ro
image
Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Milano! Câte zeci de milioane de euro a produs pentru Inter www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
tragedie Targu Mures jpg
Tragedie într-un bloc din Târgu Mureș! O femeie a fost găsită carbonizată după ce a dormit cu o pătură electrică Național
judecata, foto shutterstock jpg
O celebritate britanică pierde lupta în instanță pentru a-și păstra anonimatul într-un scandal de natură sexuală. Ce au decis judecătorii Internațional
shutterstock 3864862 pompa peco benzinarie statie alimentare masina jpeg
Mașina consumă mai mult fără să-ți dai seama, chiar și când nu transporți nimic. Accesoriul de pe plafon care îți golește rezervorul Fapt divers
vant frig inghet zapada jpeg
Vremea se răcește accentuat în România. Temperaturi sub zero grade și ninsori la munte. Ce anunță ANM Național
image png
Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Ce s-a aflat cu nouă luni înainte de execuția eșuată Internațional
Bebelus parinte 2493600455 jpg
A cântărit puțin peste 500 de grame la naștere și a luptat opt luni pentru viață. Povestea unei fetițe din New York care a ajuns în sfârșit acasă Internațional
Director Apa Nova (2) jpg
Apa Nova pregătește modernizarea rețelelor din București. Cum va fi influențat prețul apei Național
restaurant jpg
Nu știi ce primești în farfurie, dar știi cât plătești. Conceptul care atrage tot mai mulți clienți în restaurantele din România Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net