 Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
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Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu

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O doctoriță româncă a devenit erou internațional după ce a salvat viața unui om pe un aeroport din Statele Unite. Elena Sumanariu a intervenit într-o situație de urgență, când a văzut o persoană prăbușită la pământ, ce nu mai avea puls.

Elena Sumanariu, românca ce a salvat viața unui bărbat pe aeroportul din Miami.
Elena Sumanariu, românca ce a salvat viața unui bărbat pe aeroportul din Miami. Foto: Facebook.

Elena Sumanariu este o româncă ce profesează ca medic în Marea Britanie, dar a salvat viața unui om pe aeroportul din Miami, SUA. Aceasta se afla în vacanță, dar a acționat imediat ce l-a văzut pe bărbat prăbușit. Acesta făcuse un stop cardiac.

O româncă a salvat viața unui bărbat în Miami

Elena Sumanariu se afla pe Aeroportul Internațional din Miami, atunci când unui bărbat i s-a făcut rău și s-a prăbușit inconștient. Aceasta nu a stat pe gânduri și s-a grăbit să ofere primul ajutor. Incidentul a avut loc pe 22 septembrie.

Atunci, a constatat că bărbatul nu avea puls, așa că a început imediat manevrele de resuscitare până când echipa medicală a aeroportului se deplasa la fața locului. Din fericire, inima acestuia a început să bată din nou, fiind repornită cu un defibrilator. 

„Deși situația a fost neașteptată și, în mod firesc, stresantă, pregătirea mea medicală și-a spus cuvântul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă. Mi-am dat seama că era o urgență, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a acorda asistență medicală, în timp ce echipa de urgență a aeroportului era mobilizată", a povestit Elena Sumanariu, pentru kentonline.uk.

Gestul ei nu a trecut neobservat, așa că a primit o scrisoare de mulțumire din partea directorului medical al companiei American Airlines. Mai mult decât atât, oficialii American Airlines i-au oferit, ca recunoștință, reduceri pentru următoarele sale zboruri. 

Cine este Elena Sumanariu

Elena Sumanariu este o tânără din Botoșani, care profesează ca medic în Marea Britanie. Este rezident specialist la Spitalul William Harvey din Ashford. Aceasta susține că meseria ei nu se termină la sfârșitul programului.

Cel mai mare sentiment de satisfacție a venit din faptul că am văzut că bărbatul și-a revenit. Să știu că am putut să îmi folosesc cunoștințele într-un moment critic, în timp ce călătoream pur și simplu ca orice altă persoană, a însemnat enorm pentru mine. Mi-a reamintit că a fi medic înseamnă mai mult decât activitatea din spital și că pregătirea noastră poate face diferența oriunde ne-am afla", a mai spus Elena.  

Intervenția sa promptă a fost apreciată și de conducerea spitalului britanic în care activează.  Dr. Saba Mahmood, coordonatoarea activității clinice, a felicitat-o pentru profesionalismul și calmul de care a dat dovadă într-o situație critică, la mii de kilometri de locul său de muncă.

„Suntem extrem de mândri că lucrăm alături de ea și încântați că face parte din familia spitalelor East Kent. Gestul său din Miami ne reamintește că abilitățile și valorile colegilor noștri din sistemul public britanic de sănătate (NHS) pot face diferența oriunde este nevoie de ele", a transmis Dr. Saba Mahmood.   

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