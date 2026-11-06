 Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor
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Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor

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Franța a fost paralizată de o amplă mișcare de revoltă socială, ziua de joi marcând cea mai masivă participare populară de la debutul noului val de tulburări declanșat în luna septembrie.

Record de participare la protestele din Franța
Record de participare la protestele din Franța Foto: X

Violențe pe bulevarde: sute de persoane încătușate, incendii și 53 de oameni ai legii răniți

Potrivit datelor centralizate de Ministerul francez de Interne și publicate de cotidianul Le Figaro, circa 575.000 de persoane — dintre care 65.000 numai pe străzile din Paris — au manifestat în cadrul a 193 de marșuri organizate la nivel național.

Joi la ora 18:00 (19:00, ora României), forțele de ordine au fost nevoite să desfășoare 430 de intervenții — o creștere explozivă comparativ cu cele 227 raportate pe 31 octombrie sau cele 289 din 24 octombrie.

Bilanțul provizoriu al autorităților indică 448 de persoane reținute, 53 de reprezentanți ai forțelor de ordine răniți în cursul busculadelor și 86 de intervenții ale pompierilor la incendii provocate pe traseele marșurilor. Încă de la primele ore ale dimineții, un liceu din proximitatea orașului Toulouse a fost incendiat, incident relatat de postul BFM TV, în timp ce în Capitală grupuri de liceeni și protestatari au ridicat baricade din pubele de gunoi și s-au bătut cu jandarmii.

Coloana pariziană s-a strâns într-o mare densă de oameni în Place de la République, proteste masive derulându-se simultan în Lyon, Marsilia sau Nantes. „Liceeni, pensionari, studenți, muncitori, cu toții împreună. Unitatea învinge”, s-a putut citi pe un banner uriaș afișat la Lyon.

„Trebuie să ieșim astăzi în stradă într-un număr cât mai mare”, a lansat îndemnul Sophie Binet, liderul confederației sindicale CGT, la postul LCI, amintind că acțiunile de pichetare au vizat 260 de localități din Hexagon.

De la revolta elevilor la colapsul puterii de cumpărare

Ceea ce a debutat ca o nemulțumire a tinerilor legată de subfinanțarea școlilor și a universităților s-a transformat rapid într-o mișcare amplă de contestare a degradării economice, notează The Guardian.

Salariile rămase mult în urma ritmului inflației și serviciile publice lipsite de dotări elementare au scos în stradă categorii profesionale extrem de diverse.

„Există o mare îngrijorare cu privire la viitor, în special în ceea ce privește salariile și serviciile publice. Sper ca, în cadrul alegerilor viitoare, candidații să ia cu adevărat în considerare această mișcare și să țină cont de opiniile tinerilor și ale studenților, cărora li s-au alăturat acum și mulți alți lucrători”, a declarat pentru Reuters Alice Martinovic, o studentă de 18 ani din Paris.

Realitatea din teren a fost confirmată și de Mehdi Dumontroty, un pompier de 45 de ani prezent în marșul parizian:

„Salariile noastre nu au ținut pasul cu inflația. Ceea ce s-a întâmplat în această vară dovedește că am avut dreptate când am spus că avem nevoie de mai multe resurse pentru a face față crizei cu care ne-am confruntat”, a subliniat el.

Presiunea străzii vine într-un moment critic pentru scena politică franceză: țara se află la doar cinci luni distanță de alegerile prezidențiale, într-un climat în care analiștii anticipează o finală polarizată între Marine Le Pen (extrema dreaptă) și Jean-Luc Mélenchon (extrema stângă), în condițiile în care Emmanuel Macron nu mai are dreptul la un al treilea mandat consecutiv.

Pentru a preveni repetarea distrugerilor și jafurilor din 17 octombrie, care au afectat grav clădiri publice și magazine, premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat convocarea de urgență a unei „conferințe sociale” pentru lunea viitoare, unde va discuta la aceeași masă cu patronatele și sindicatele soluțiile pentru stoparea prăbușirii puterii de cumpărare.

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