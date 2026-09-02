Schimbare la vârful Estoniei. Ulle Madise devine noul președinte al țării

Estonia își schimbă șeful statului. Jurista constituțională Ulle Madise a fost aleasă miercuri în funcția de președinte al țării de Parlamentul de la Tallinn. Ea a reușit să obțină majoritatea necesară încă din primul tur și va avea un mandat de cinci ani.

Ulle Madise Foto: X

Noul președinte își va prelua oficial atribuțiile pe 12 octombrie, când îl va înlocui pe actualul șef al statului, Alar Karis. Acesta nu a candidat pentru un al doilea mandat, potrivit err.ee.

71 de voturi pentru Ulle Madise

Ulle Madise a candidat fără contracandidat, după ce niciun alt politician nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru a intra în cursa prezidențială.

În cadrul scrutinului desfășurat în Riigikogu, Parlamentul Estoniei, Madise a primit 71 de voturi. Pentru a fi aleasă din primul tur avea nevoie de cel puțin 68.

La vot au participat 78 de deputați, iar șapte buletine au fost lăsate necompletate.

Rezultatul îi permite lui Madise să evite un proces electoral mai complicat, în condițiile în care alegerea președintelui estonian se face prin votul Parlamentului.

Cine este noul președinte al Estoniei

În vârstă de 51 de ani, Ulle Madise ocupă din 2015 funcția de ombudsman al Estoniei. Ea este juristă specializată în drept constituțional și va deveni a doua femeie care ajunge în cea mai înaltă funcție în stat.

Prima femeie care a ocupat președinția Estoniei a fost Kersti Kaljulaid, al cărei mandat s-a desfășurat între 2016 și 2021.

Madise va depune jurământul pe 12 octombrie, moment în care va începe oficial mandatul de cinci ani.

Estonia, un aliat important al Ucrainei

Schimbarea de la conducerea țării are loc într-un context geopolitic important pentru Estonia. Statul baltic are aproximativ 1,4 milioane de locuitori și are graniță cu Rusia.

Estonia este cunoscută drept unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei și unul dintre criticii Moscovei în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Țara baltică acordă o atenție deosebită securității și apărării, iar în acest an a ajuns printre statele cu cele mai mari cheltuieli militare raportate la dimensiunea economiei. Estonia alocă aproximativ 5,4% din produsul intern brut pentru apărare.