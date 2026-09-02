 Schimbare la vârful Estoniei. Ulle Madise devine noul președinte al țării
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Schimbare la vârful Estoniei. Ulle Madise devine noul președinte al țării

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Estonia își schimbă șeful statului. Jurista constituțională Ulle Madise a fost aleasă miercuri în funcția de președinte al țării de Parlamentul de la Tallinn. Ea a reușit să obțină majoritatea necesară încă din primul tur și va avea un mandat de cinci ani.

Ulle Madise
Ulle Madise Foto: X

Noul președinte își va prelua oficial atribuțiile pe 12 octombrie, când îl va înlocui pe actualul șef al statului, Alar Karis. Acesta nu a candidat pentru un al doilea mandat, potrivit err.ee.

71 de voturi pentru Ulle Madise

Ulle Madise a candidat fără contracandidat, după ce niciun alt politician nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru a intra în cursa prezidențială.

În cadrul scrutinului desfășurat în Riigikogu, Parlamentul Estoniei, Madise a primit 71 de voturi. Pentru a fi aleasă din primul tur avea nevoie de cel puțin 68.

La vot au participat 78 de deputați, iar șapte buletine au fost lăsate necompletate.

Rezultatul îi permite lui Madise să evite un proces electoral mai complicat, în condițiile în care alegerea președintelui estonian se face prin votul Parlamentului.

Cine este noul președinte al Estoniei

În vârstă de 51 de ani, Ulle Madise ocupă din 2015 funcția de ombudsman al Estoniei. Ea este juristă specializată în drept constituțional și va deveni a doua femeie care ajunge în cea mai înaltă funcție în stat.

Prima femeie care a ocupat președinția Estoniei a fost Kersti Kaljulaid, al cărei mandat s-a desfășurat între 2016 și 2021.

Madise va depune jurământul pe 12 octombrie, moment în care va începe oficial mandatul de cinci ani.

Estonia, un aliat important al Ucrainei

Schimbarea de la conducerea țării are loc într-un context geopolitic important pentru Estonia. Statul baltic are aproximativ 1,4 milioane de locuitori și are graniță cu Rusia.

Estonia este cunoscută drept unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei și unul dintre criticii Moscovei în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Țara baltică acordă o atenție deosebită securității și apărării, iar în acest an a ajuns printre statele cu cele mai mari cheltuieli militare raportate la dimensiunea economiei. Estonia alocă aproximativ 5,4% din produsul intern brut pentru apărare.

Ghid de cumpărături

Horoscop FOTO Shutterstock
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață Horoscop
usa dormitor istock jpg
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața Fapt divers
image
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă adevarul.ro
image
Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. Motoarele s-ar fi oprit din cauza lipsei de combustibil adevarul.ro

Parteneri

image
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fundașul francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Trebuie să ai ITP și RCA dacă mașina stă luni întregi în curte? Ce obligații are proprietarul în 2026 playtech.ro
image
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat? okmagazine.ro
image
Impecabilă la 59 de ani. Divorțul îi priește maxim australiencei. Nicole Kidman a făcut SENZAȚIE în ținută Versace okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
young couple enjoying mountains landscape sitting hill jpg
#Exclusiv Click!
Cine poate primi teren gratuit de la primărie pentru casă și ce condiții trebuie să îndeplinească? Național
Politia, foto Shutterstock jpg
Două femei, din Bihor, au jefuit și bătut un bătrân de 77 de ani. Polițiștii nu au reușit să recupereze toți banii furați Național
incalzirea globala (1) jpg
Climatologii trag un semnal de alarmă! Omenirea a pierdut șansa de a preveni o catastrofă. Raport sumbru cu privire la încălzirea globală Internațional
Scoala, Foto Shutterstock jpg
Concurs pentru directorii de școli în 2026. Peste 7.800 de posturi sunt disponibile Național
transport public elevi cluj jpg
Transport public gratuit pentru elevii din Cluj în noul an școlar. Cum se încarcă abonamentele Național
1 plaja hotel jpg
Analiză a sezonului turistic. Litoralul bulgăresc i-a luat iar faţa celui românesc! Național
Bulgaria, foto Shutterstock jpg
Românii care merg în Bulgaria, avertizați de MAE. Ce restricții intră în vigoare pe șosele Internațional
front 1 jpg
Aici e raiul gustărilor! Snack Kingdom este cel mai mare astfel de magazin din lume, având 12.000 m² Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net