 ANAF schimbă procedura! Cine poate să răspundă pentru restanțele fiscale ale altei persoane
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ANAF schimbă procedura! Cine poate să răspundă pentru restanțele fiscale ale altei persoane

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ANAF a aprobat o nouă procedură privind răspunderea solidară, mecanism prin care anumite persoane pot fi obligate să achite datoriile fiscale ale unui contribuabil. 

ANAF schimbă procedura
ANAF schimbă procedura Foto: ANAF

Noile reguli stabilesc mai clar când poate fi atrasă răspunderea administratorilor, asociaților sau acționarilor și ce drepturi au aceștia în timpul procedurii.  

În ce constă această măsură ANAF

Potrivit Ordinului nr. 1.163/2026, intrat în vigoare la 14 octombrie, simplul fapt că o persoană deține calitatea de administrator, asociat sau acționar nu este suficient pentru a fi obligată să plătească restanțele fiscale ale unei firme.

Inspectorii fiscali vor trebui să analizeze în mod concret faptele, perioada în care acestea s-au produs și existența unei legături între conduita persoanei vizate și neplata obligațiilor fiscale, potrivit Juridice.ro.

Noua procedură prevede că persoana împotriva căreia se analizează atragerea răspunderii trebuie să fie audiată înainte de emiterea unei decizii. De asemenea, aceasta are dreptul să consulte documentele din dosar și să prezinte explicații, obiecții și dovezi în apărarea sa. Organul fiscal va avea obligația să analizeze toate aceste susțineri înainte de a lua o decizie.

Scopul procedurii

Scopul reglementării este de a evita situațiile în care răspunderea solidară este aplicată automat, fără o evaluare individuală a fiecărui caz. În analiza realizată de ANAF vor conta eventualele acțiuni care au contribuit la acumularea datoriilor fiscale.

Noile prevederi se aplică și procedurilor aflate deja în curs de desfășurare, fără a afecta însă actele și măsurile care au fost legal îndeplinite anterior intrării în vigoare a ordinului.

În ce constă răspunderea solitară

Răspunderea solidară este mecanismul legal prin care ANAF poate decide ca o altă persoană, pe lângă debitorul principal, să fie obligată să achite anumite datorii fiscale restante. Cu alte cuvinte, în anumite situații prevăzute expres de lege.

Fiscul poate urmări pentru recuperarea creanțelor și alte persoane considerate responsabile de producerea prejudiciului.

Totuși, simplul fapt că o persoană este administrator, asociat sau acționar al unei firme nu înseamnă automat că va fi obligată să plătească datoriile societății.

Autoritățile fiscale trebuie să demonstreze existența unor fapte concrete și să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Ce se schimbă prin noua procedură ANAF

Prin ordinul intrat în vigoare la 14 octombrie 2026, ANAF stabilește mai clar pașii care trebuie urmați înainte de emiterea unei decizii de atragere a răspunderii solidare. Persoana vizată trebuie audiată, are dreptul să consulte documentele dosarului și să prezinte explicații, obiecții și dovezi în apărarea sa.

Abia după analizarea acestor argumente, organul fiscal poate decide dacă există sau nu motive pentru atragerea răspunderii

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