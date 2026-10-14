Suma incredibilă câștigată din meditații de un profesor din Timișoara. Venitul declarat la ANAF a stabilit un record

Tot mai multe cadre didactice din România aleg să își declare oficial sumele încasate din orele particulare de pregătire oferite elevilor.

Sute de mii de lei din pregătirea elevilor Foto: pexels

Datele oficiale furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reflectă un avans substanțial al conformării fiscale în rândul profesorilor, pe fondul unei cereri uriașe pe piața meditațiilor.

Salt uriaș al veniturilor raportate în vestul țării: județul Timiș domină clasamentul

În județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, veniturile brute declarate de profesori din meditații au depășit cumulat pragul de 30 de milioane de lei în ultimii doi ani.

Numărul cadrelor didactice care s-au înregistrat fiscal a urcat de la 676 de contribuabili în anul 2024 la 941 în anul următor, determinând o creștere a sumelor totale declarate de la 11,4 milioane de lei la 18,7 milioane de lei într-un singur an.

Județul Timiș se plasează pe primul loc în topul regional, aici fiind înregistrat și recordul absolut pentru vestul României: un profesor a obținut în anul 2025 venituri brute de 575.000 de lei exclusiv din pregătirea privată a elevilor, potrivit Radio Timișoara.

La polul opus s-a situat județul Caraș-Severin, unde s-a consemnat cel mai redus număr de declarații depuse de cadre didactice. La nivel național, recordul istoric îi aparține unui profesor care a raportat în anul 2024 câștiguri de 1,5 milioane de lei din meditații.

Pașii legali pentru autorizare și restricțiile impuse de Legea Educației

Fiscul subliniază că orele particulare contra cost reprezintă o activitate economică independentă ce impune respectarea strictă a normelor legale pentru evitarea acuzațiilor de evaziune. Procedura legală presupune ca profesorii să se înregistreze mai întâi la Registrul Comerțului din județul de domiciliu pentru a primi un cod fiscal (CUI), urmând ca veniturile anuale să fie raportate la ANAF prin completarea Declarației Unice pe baza CNP-ului.

Fenomenul cunoaște o amploare deosebită în societate: datele centralizate de organizația „Salvați Copiii” relevă faptul că peste 65% dintre elevii de gimnaziu și liceu apelează în mod curent la meditații. În paralel, legislația în vigoare impune limite etice clare, Legea Educației interzicând explicit cadrelor didactice să facă pregătire privată contra cost cu elevii de la propriile clase.