ANM a emis avertizări de cod galben de ploi torențiale și vânt puternic. Jumătate de țară, afectată

Meteorologii au anunțat noi avertizări de Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic în jumătate din țară, după o perioadă de temperaturi caniculare. Avertismentul este valabil până vineri, 28 august, ora 01:00.

Avertisment de vreme rea în jumătate de țară Foto: arhivă

Jumătate de țară, afectată de ploi și vânt puternic

În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud‑vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, se vor înregistra perioade de instabilitate atmosferică. Vor fi episoade cu averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 centimetri.

Meteorologii ANM avertizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–50 l/mp.

Avertizarea de instabilitate atmosferică este valabilă de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 01:00, și vizează cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud‑vestul Moldovei, Dobrogea și zonele montane din Carpații Meridionali și Orientali. ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Pe lângă această atenționare, ANM a emis și un cod galben de vânt puternic, valabil vineri, între orele 08:00 și 20:00, pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud‑estul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h pe parcursul zilei.

Vremea în Capitală

În București cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei de joi, iar după-amiaza vor apărea averse, cu cantități de apă de 10–15 l/mp și izolat peste 20 l/mp, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h.

Sunt posibile și episoade de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

Vineri, vremea se va ameliora, cu valori termice apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30–35 km/h. Pentru intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 01:00, Capitala se află sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale.

Ploile torențiale și vântul puternic vin după temperaturi caniculare

Pe 25 august, au fost înregistrate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Au fost afectate județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Călărași, dar și municipiul București.

În aceste zone, temperaturile maxime s-au încadrat între 34 și 37 de grade Celsius. Totodată, indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, a atins pragul critic de 80 de unități, ceea ce a accentuat gradul de disconfort termic.