 Cod galben de ploi torențiale cu vijelii și grindină. Care sunt zonele afectate
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FotoCod galben de ploi torențiale cu vijelii și grindină. Care sunt zonele afectate

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile miercuri și joi, 26 ți 27 august, în zone din Transilvania, Moldova și Muntenia.

Alertă de vreme rea în țară
Alertă de vreme rea în țară Foto: arhivă

Avertizările meteorologilor

Miercuri, între orele 10:00 și 23:00, va fi în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în estul și sud-estul Transilvaniei. Sunt așteptate averse torențiale cu acumulări importante de apă, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici, posibil medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei, fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în restul țării, potrivit Meteo România.

Joi, între orele 12:00 și 23:00, un nou Cod galben va afecta estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, zonele montane din Carpații Meridionali și Orientali.

Cod galben în câteva regiuni din țară
Cod galben în câteva regiuni din țară Foto: Meteo România

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, se pot produce vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm). Cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.

Mai multe regiuni afectate de vremea rea
Mai multe regiuni afectate de vremea rea Foto: Meteo România

Vremea în București

În Capitală, temperaturile vor scădea față de intervalul precedent. Miercuri, maxima va fi de 29–30 de grade, cu înnorări temporare. Vor fi ploi slabe în prima parte a zilei și din nou spre finalul intervalului.

Joi, cerul va fi predominant noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse, cu cantități de apă de 4–10 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 45–55 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade.

Schimbare bruscă a vremii

Prima avertizare pentru caniculă a fost valabilă în intervalul 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22. Fenomenele vizate sunt temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat. Au fost afectate județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Călărași, dar și municipiul București.

Marți, în aceste zone, temperaturile maxime s-au încadrat între 34 și 37 de grade Celsius. Totodată, indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, a atins pragul critic de 80 de unități, ceea ce a accentuat senzația de disconfort termic.

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