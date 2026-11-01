Carmen Iohannis împlinește 66 de ani. Fosta Primă Doamnă nu a renunțat la profesia care i-a marcat cariera

Carmen Iohannis împlinește 66 de ani pe 2 noiembrie. Soția fostului președinte Klaus Iohannis a rămas discretă după încheierea mandatului acestuia și a avut apariții tot mai rare în spațiul public.

Carmen Iohannis împlinește 66 de ani pe 2 noiembrie 2026 Foto: arhiva Click!

Cele mai recente imagini cu fosta Primă Doamnă au surprins-o în Sibiu, în luna mai al acestui an, alături de soțul ei, la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria”, la ceremonia de „confirmare” a unor adolescenți botezați de către fostul șef al statului. Deși a ajuns la vârsta la care poate ieși la pensie, aceasta nu intenționează să renunțe, cel puțin deocamdată, la meseria de profesoară.

Carmen Iohannis împlinește 66 de ani pe 2 noiembrie

Născută pe 2 noiembrie 1960, Carmen Iohannis va marca împlinirea vârstei de 66 de ani într-o perioadă în care preferă să stea departe de atenția publică. După cei zece ani petrecuți la Palatul Cotroceni alături de Klaus Iohannis, fosta Primă Doamnă și-a continuat viața în Sibiu.

În ultimele luni, aparițiile sale publice au fost destul de rare. În martie 2026, Carmen Iohannis a fost fotografiată alături de fostul președinte la slujba de Florii, organizată la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu. Cei doi au păstrat discreția, iar Klaus Iohannis a stat de vorbă cu câțiva localnici la ieșirea din lăcașul de cult.

Alte imagini cu fosta Primă Doamnă au fost publicate în luna mai, când aceasta a participat, tot alături de soțul ei, la un eveniment religios organizat la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu.

Predă în continuare, deși a împlinit vârsta de pensionare

Chiar dacă a ajuns la vârsta la care poate solicita pensionarea, Carmen Iohannis nu a renunțat la cariera didactică. Soția fostului președinte predă limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, unde a solicitat prelungirea activității pentru încă un an.

Decizia a fost confirmată în august 2026 de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, care au precizat că profesoara a cerut să rămână titulară încă un an.

De altfel, Carmen Iohannis și-a continuat activitatea la catedră inclusiv în perioada în care Klaus Iohannis a ocupat funcția de președinte al României. Nici după încheierea celor două mandate ale soțului său nu a ales să se retragă din învățământ, profesia pe care a exercitat-o timp de mai multe decenii.