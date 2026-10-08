Caz șocant în Bistrița-Năsăud. Un zimbru de 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat. „Lipsa capului ridică suspiciuni”

Un caz șocant a fost descoperit în județul Bistrița-Năsăud. Un zimbru de peste 800 de kilograme, devenit cunoscut în ultimele săptămâni printre localnicii din zona Văii Ilvelor pentru comportamentul său pașnic, a fost găsit mort și fără cap în apropiere de Măgura Ilvei. Polițiștii și reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au ajuns la fața locului și au început cercetările.

Foto: arhiva

Zimbru găsit mort și decapitat la Măgura Ilvei. Poliția și DSVSA au deschis o anchetă

Descoperirea a fost făcută joi seară, iar circumstanțele în care a murit animalul au ridicat imediat semne de întrebare.

Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, a confirmat cazul și a precizat că echipe ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și DSVSA s-au deplasat în zona Măgura Ilvei pentru a face verificări.

Faptul că zimbrul a fost găsit fără cap reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte analizate de anchetatori. În acest moment, sunt luate în calcul mai multe ipoteze, iar circumstanțele exacte ale morții urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Animalul cântărea mai bine de 800 de kilograme și, potrivit informațiilor disponibile, nu fusese considerat agresiv. Dimpotrivă, în perioada în care a ajuns în zonă, zimbrul a fost observat de localnici în timp ce se deplasa și păștea în apropierea gospodăriilor.

Cum a ajuns zimbrul pe Valea Ilvelor

Prezența zimbrului a fost semnalată în zonă încă din 23 septembrie, când animalul a fost observat în localitatea Lunca Ilvei.

Exemplarul a atras rapid atenția oamenilor, mai ales după ce a început să se deplaseze prin curți și livezi și să se hrănească în liniște. Ulterior, animalul și-a continuat traseul spre Măgura Ilvei.

Zimbrul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava. Exemplarul făcea parte din populațiile de zimbri reintroduse în mediul natural în cadrul programelor de conservare a speciei.

Pentru localnicii care îl întâlniseră, animalul devenise deja o apariție obișnuită și, în același timp, spectaculoasă.

Zimbrul fusese consultat de veterinari

Un detaliu important pentru anchetă este că animalul fusese văzut de specialiști cu doar o zi înainte de a fi găsit mort.

O echipă a DSVSA Bistrița-Năsăud intervenise pentru a monitoriza zimbrul, după ce acesta părea slăbit și prezenta spume la gură.

Veterinarii l-au sedat pentru o perioadă scurtă și au recoltat probe care urmau să fie analizate în laborator. Una dintre ipotezele luate în calcul atunci era că starea animalului ar fi putut avea legătură cu alimentația sa, inclusiv cu faptul că mâncase o cantitate mare de mere din livezile din zonă.

După ce efectul sedativului a trecut, zimbrul și-a revenit și, potrivit imaginilor realizate ulterior, se deplasa aparent normal.

La scurt timp însă, animalul a fost găsit mort.

Moartea zimbrului ridică suspiciuni

Descoperirea trupului fără cap a amplificat suspiciunile privind cauza morții. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit public cine este responsabil și nici dacă animalul a fost ucis intenționat.

Investigația urmează să clarifice inclusiv momentul morții, cauza exactă și circumstanțele în care zimbrul a fost decapitat.

Cazul este cu atât mai sensibil cu cât zimbrul este o specie protejată, iar exemplarul provenea dintr-un program de reintroducere în natură.

Zimbrul, specie protejată în România

Zimbrul european (Bison bonasus) este o specie protejată în România, dar și la nivel european și internațional.

Animalul are un statut special de conservare, după ce specia a trecut printr-o perioadă dramatică în care a dispărut din sălbăticie în mai multe zone ale Europei.

În România, zimbrul beneficiază de protecție în baza legislației privind speciile de interes comunitar și conservarea biodiversității.

Reintroducerea sa în natură reprezintă unul dintre proiectele importante de conservare a faunei sălbatice. Exemplarele eliberate în diverse zone provin din populații atent monitorizate.