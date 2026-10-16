Caz șocant în Iași! Un tânăr de 19 ani este acuzat că și-a abuzat sora de nouă ani

Un caz grav este anchetat într-o comună din județul Iași, unde un tânăr de 19 ani este acuzat că și-ar fi abuzat sexual sora în vârstă de numai nouă ani. Fapta s-ar fi petrecut în comuna Ciurea, în timpul zilei, când cei doi copii ar fi rămas singuri în locuință pentru câteva ore, în timp ce părinții se aflau în pădure, la cules de ciuperci. Tânărul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor.

Copilă abuzată Foto: Arhivă

Cea care a alertat autoritățile a fost mama copiilor, după ce a observat o schimbare în comportamentul fetiței. Potrivit informațiilor prezentate de Știrile ProTV, copila devenise mai retrasă, iar acest lucru a determinat-o pe femeie să creadă că se întâmplase ceva grav. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care ar fi avut loc presupusul abuz.

Mama a observat schimbări în comportamentul fetiței

Potrivit declarațiilor făcute de tatăl vitreg, cei doi frați ar fi rămas singuri în casă în intervalul în care adulții erau plecați în pădure. Familia ar fi mers la cules de ciuperci, iar în acea perioadă s-ar fi petrecut incidentul reclamat ulterior autorităților.

Petrică Macovei, tatăl vitreg al copiilor, a vorbit despre situația care a șocat familia și comunitatea. Acesta a spus că a observat că fetița era mai retrasă și a sugerat că presupusul abuz s-ar fi produs în intervalul scurt în care copiii au fost singuri.

„Dacă autoritățile l-au găsit vinovat, asta e. E rușine mare. E mai retrasă, noi am fost în pădure după bureți, în perioada aia scurtă probabil s-a întâmplat asta”, a declarat Petrică Macovei.

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, tânărul de 19 ani revenise recent acasă, după ce muncise câteva luni în Irlanda. Vecinii au fost șocați de acuzațiile aduse acestuia, iar cazul a atras atenția autorităților din cauza vârstei fragede a victimei și a gravității faptelor cercetate.

Anchetatorii susțin că tânărul s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care ar fi avut loc presupusul abuz. Acesta se află în arest preventiv și este cercetat pentru viol asupra unui minor. Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar stabilirea vinovăției aparține instanței.

Fetița beneficiază de consiliere psihologică și este monitorizată

După sesizarea autorităților, copila a fost audiată și evaluată psihologic. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a fost implicată în gestionarea cazului, iar specialiștii au stabilit măsurile de sprijin necesare pentru minoră.

Tiberiu Bantaș, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iași, a explicat că fetița se află în prezent într-un program de consiliere și că situația sa este urmărită în continuare de specialiști.

„Poliția a venit împreună cu victima, a fost audiată, a fost evaluată psihologic, în prezent se află într-un program de consiliere. După evacuările făcute împreună cu asistența socială din comună, am ajuns la concluzia că nu trebuie să luăm o măsură de protecție, dar este în continuare monitorizată de către specialiștii din asistență socială din comună, dar și de specialiștii de la DGASPC Iași”, a declarat reprezentantul instituției.

În urma evaluării, autoritățile au considerat că nu este necesară, în acest moment, o măsură de protecție care să implice separarea copilei de familie. Cu toate acestea, monitorizarea continuă, iar fetița beneficiază de consiliere psihologică.

Familia mai are cinci copii, iar cazul a impus intervenția instituțiilor responsabile de protecția minorilor. În paralel, ancheta penală continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi petrecut fapta și pentru stabilirea tuturor responsabilităților. Până la o decizie definitivă a instanței, tânărul este considerat suspectat de comiterea faptelor pentru care a fost arestat preventiv.