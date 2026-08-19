Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui

Moartea medicului rezident, în vârstă de 28 de ani, a provocat un adevărat șoc în rândul colegilor de la Spitalul Universitar din București, dar și al celor care îl cunoșteau. Potrivit Observatornews, tânărul și-ar fi pus capăt zilelor, după ce s-ar fi aruncat de la etajul 14 al spitalului. Noi informații care ies la iveală indică faptul că medicul ar fi trecut în tăcere printr-o perioadă dificilă, pe fondul unei probleme personale.

Un medic rezident de 28 de ani s-a sinucis în spitalul în care lucra

În jurul orei prânzului, medicul rezident, în vârstă de 28 de ani, a părăsit laboratorul de hematologie fără să le spună colegilor unde merge. A urcat până la etajul 14, iar la scurt timp s-a produs tragedia. Colegii și pacienții aflați în apropiere au asistat neputincioși la cele întâmplate.

„Tocmai când am venit şi noi la vizită am aflat de tragedia care s-a întâmplat. Cât de grav ar fi putut să ţi se întâmple ceva încât să recurgi la astfel de gest. Trebuie să fii făcut ca să fii medic. Gărzile, oboseala, stresul”, spun oamenii, potrivit sursei citate.

Drama care i-ar fi curmat existența tânărului medic rezident

Dincolo de șocul provocat de dispariția sa, cei care l-au cunoscut încearcă acum să înțeleagă prin ce trecea tânărul medic în ultima perioadă. Potrivit apropiaților, acesta era foarte atașat de tatăl său și îi urmase exemplul alegând aceeași profesie. În plan personal, însă, ar fi traversat o perioadă extrem de dificilă.

Ambii săi părinți se confruntau cu cancerul, iar situația familiei l-ar fi apăsat tot mai mult. Oamenii vorbesc despre presiunea pe care o resimt tinerii în astfel de situații și despre dificultatea de a face față unor probleme personale în timp ce încearcă să își continue activitatea profesională.

„Viaţa grea din ziua de azi, depresiile. Sunt obişnuiţi ca părinţii să le poarte de grijă, iar copiii cum sunteţi voi, aşa de tineri, nu sunt obişnuiţi cu presiunea”, spune o persoană.

„Este tot mai greu să împartă munca cu depresia”

„Este, din păcate, sfârşitul unui lanţ de evenimente care putea să fie prevenit. Avem prea des medici care sucombă problemelor de sănătate mintală. Este tot mai greu să împartă munca cu depresia, problemele familiare pe care le au”, explică Gabriel Diaconu, psihiatru.

Medicul rezident s-a sinucis

Tragedia a avut loc miercuri, 19 august 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicul rezident a fost găsit fără suflare. Echipajele medicale au intervenit de urgență, însă, în ciuda eforturilor depuse, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„(...), în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.”

Reprezentanții unității medicale au confirmat decesul și au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și colegilor medicului.

„Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.