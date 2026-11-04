Fiul unui influencer român, în vârstă de 11 ani, și-a cumpărat o armă de pe internet. Cum se apără milionarul: „Eu nu știam”

O amplă descindere a forțelor de ordine a vizat locuința cunoscutului influencer Iulian Demeter, personaj intens mediatizat pentru opulența și stilul de viață luxos afișate în mediul online.

Un influencer din România a aflat că fiul său de 11 ani și-a comandat un pistol online Foto: Instagram

Oamenii legii au intrat în vila acestuia din județul Dâmbovița după ce au interceptat o tranzacție suspectă: fiul în vârstă de doar 11 ani al bărbatului reușise să comande un pistol direct de pe o platformă online din Cehia.

Deși arma este una de tip airsoft, anchetatorii atrag atenția că deținerea unor astfel de dispozitive fără forme legale și fără respectarea regimului armelor și munițiilor reprezintă un pericol real, potrivit Antena 3 CNN.

Descinderi în forță în Dâmbovița: șapte arme confiscate și site-ul cehesc vizat de anchetă

Percheziția desfășurată la adresa influencerului nu a fost un caz izolat, ci a făcut parte dintr-o operațiune amplă a polițiștilor, care a inclus nu mai puțin de 10 descinderi simultane pe raza județului Dâmbovița. Dosarul penal a fost instrumentat în urma unor suspiciuni rezonabile conform cărora mai mulți cetățeni români ar fi profitat de breșele legislative din afara granițelor pentru a comanda diverse arme printr-un magazin online din Cehia.

În urma verificărilor din teren, forțele de ordine au descoperit și ridicat în total 7 arme neletale, dar supuse autorizării sau deținute cu încălcarea normelor legale. Printre acestea s-a numărat și dispozitivul recepționat de minorul de 11 ani, anchetatorii concluzionând că arma fusese procurată fără a se respecta condițiile impuse de legea română.

Iulian Demeter, plecat din țară la momentul percheziției: „Semnalez o mare problemă!”

La momentul intervenției mascaților, milionarul nu se afla la domiciliu, fiind plecat în străinătate, motiv pentru care acesta urmează să se prezinte în fața organelor de cercetare penală pentru audieri imediat ce revine în țară. Într-o intervenție telefonică, Iulian Demeter a explicat circumstanțele în care copilul său a intrat în posesia obiectului, recunoscând că a fost complet luat prin surprindere.

„Este vorba despre un pistol comandat pe internet de către fiul meu. Este un pistol airsoft pentru tras la țintă. Am verificat site-ul de unde l-a luat, am văzut că nu se cere niciun document pentru a-l achiziționa. Am văzut că nu este întrebat nici măcar dacă este major la achiziția lui. Semnalez o problemă în sensul ăsta. Nu știam că a cumpărat pistolul, am aflat ulterior”, a declarat Iulian Demeter pentru Antena 3 CNN.

Influencerul susține că întreaga vină aparține politicilor comerciale laxe ale magazinului virtual, care nu impune filtre minime de verificare a vârstei sau documente de identificare la livrare, permițând oricărui minor să plaseze comenzi pentru replici de arme periculoase.