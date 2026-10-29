 Misterul celor 700.000 de euro dispăruți de la Otopeni. Un angajat ar avea datorii la cămătari, iar altul și-ar fi luat mașină de lux
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Misterul celor 700.000 de euro dispăruți de la Otopeni. Un angajat ar avea datorii la cămătari, iar altul și-ar fi luat mașină de lux

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Dispariția celor 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni continuă să ridice semne de întrebare. În anchetă au intrat în atenția autorităților și lucrători vamali care ar fi avut acces în camera securizată în care erau depozitați banii. Potrivit informațiilor apărute, unul dintre angajați ar avea datorii la cămătari, în timp ce altul și-ar fi cumpărat o mașină în valoare de aproximativ 100.000 de euro la scurt timp după confiscarea bunurilor. Deocamdată, însă, nu există o concluzie oficială care să îi lege pe cei vizați de dispariția sumei.

Un angajat ar avea datorii la cămătari, iar altul și-ar fi luat mașină de lux
Un angajat ar avea datorii la cămătari, iar altul și-ar fi luat mașină de lux Foto: Shutterstock

Investigația se desfășoară în continuare, iar una dintre dificultăți ar putea fi reprezentată de imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit informațiilor prezentate, acestea nu surprind direct interiorul încăperii securizate, ci doar holul din apropiere.

În plus, înregistrările ar fi șterse automat după o lună. Dacă dispariția banilor s-a produs cu mai mult timp în urmă, iar imaginile nu au fost salvate, anchetatorii ar putea să nu mai poată recupera o probă importantă pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma.

Cei 700.000 de euro au fost confiscați în luna ianuarie, după ce două femei, mamă și fiică, s-au întors din Dubai cu un avion privat. Banii ar fi fost depozitați ulterior într-o cameră securizată, de unde au dispărut.

Cum au fost descoperite sumele uriașe și bijuteriile

Cazul a început după ce autoritățile au verificat bunurile celor două femei, care aterizaseră pe aeroportul Otopeni. Potrivit informațiilor prezentate, acestea erau așteptate de două mașini chiar pe pistă, detaliu care ar fi atras atenția autorităților.

În urma verificărilor, au fost descoperite sute de mii de euro ascunși în ghete și pantofi de lux, precum și bijuterii evaluate la aproximativ 2,3 milioane de euro.

Femeia în vârstă de 49 de ani, asistentă medicală în județul Bihor, ar fi declarat că banii nu îi aparțineau și că trebuiau să ajungă la un om de afaceri din Oradea. Cele două femei ar fi susținut că nu aveau bunuri de declarat, însă descoperirea sumelor și a bijuteriilor a dus la verificări suplimentare.

Ce s-a întâmplat cu banii confiscați de la cele două femei

Ulterior, anchetatorii nu ar fi identificat dovezi care să demonstreze că banii proveneau din activități ilegale, iar dosarul inițial a fost clasat. Cea mai mare parte a bijuteriilor a fost restituită.

Cei 700.000 de euro rămân însă în centrul misterului, după ce suma ar fi dispărut din spațiul în care era păstrată. Ancheta privind dispariția banilor continuă, iar împrejurările în care s-a produs aceasta urmează să fie clarificate.

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