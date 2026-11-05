Noi restricții pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Cum se schimbă circulația din 5 noiembrie

Șoferii care fac naveta sau tranzitează zilnic nordul Capitalei au parte de noi bătăi de cap și timpi suplimentari petrecuți în coloană.

Șoferii care vin din Otopeni spre București, afectați de lucrările la metrou Foto: captură Observator

Circulația rutieră pe DN1, în zona de acces în municipiul București, a fost reorganizată semnificativ pentru a asigura frontul de lucru necesar avansării șantierului la viitoarea Magistrală 6 de metrou, linia care va conecta direct rețeaua subterană cu Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Restricțiile vizează una dintre cele mai circulate artere din România, tranzitată zilnic de peste 50.000 de autoturisme.

Parapet mobil pentru mutarea benzilor și restricții nocturne între orele 23:00 și 05:00

Pentru a permite utilajelor grele să intervină în zona mediană a drumului național fără a bloca complet traficul pe timpul zilei, vechiul parapet metalic fix a fost demontat și înlocuit cu o structură mobilă. Acest sistem permite repoziționarea rapidă a separatoarelor de sens în intervalul orar nocturn, adaptând carosabilul la cerințele de securitate ale șantierului.

Intervențiile efective de reconfigurare și manipulare a elementelor de delimitare se desfășoară exclusiv noaptea, în fereastra orară 23:00 – 05:00. Pe toată durata acestor manevre nocturne, circulația mașinilor este restrânsă temporar la câte două benzi pe fiecare sens de mers, potrivit Observator.

Configurația finală a carosabilului: două benzi spre București și trei benzi spre Otopeni

După încheierea procedurilor de reconfigurare a parapetului mobil, traficul va fi stabilizat într-o nouă formulă asimetrică menită să protejeze perimetrul de excavare și execuție al metroului. Astfel, șoferii care se deplasează pe direcția Otopeni – București vor avea la dispoziție doar două benzi de circulație, fapt ce poate genera ambuteiaje majore la orele de vârf ale dimineții.

În schimb, pe sensul de ieșire din Capitală, București – Otopeni, fluxul rutier se va desfășura pe trei benzi de rulare. Poliția Rutieră și administratorii drumului le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să reducă viteza în zona balizată și să urmărească semnalizarea rutieră temporară instalată pe traseu.