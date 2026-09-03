Orașul din România unde lupii umblă în haită pe străzi după lăsarea serii: oamenii se tem să mai iasă din case

Locuitorii orașului Petrila din județul Hunedoara trăiesc sub teroare din cauza haitelor de lupi care au coborât din pădure și umblă nestingherite pe străzi după lăsarea serii. Animalele sălbatice pătrund frecvent în gospodării, omorând animalele domestice și lăsându-i pe localnici neputincioși.

Lupii umblă pe străzi în Hunedoara Foto: Shutterstock

De mai bine de o lună, străzile din Petrila sunt patrulate de haite înfometate de lupi, iar localnicii disperați se baricadează în case imediat ce se lasă întunericul, avertizând că sunt la un pas de a-și face singuri dreptate dacă autoritățile nu intervin rapid.

„Au mâncat patru miei, vin pe stradă pur și simplu”: coșmarul trăit noapte de noapte în Petrila

Dacă prezența urșilor în zonele urbane devenise o obișnuință pentru români, la Petrila pericolul are o altă formă.

Lupii par că și-au stabilit cartierul chiar pe asfalt, împinși de seceta prelungită din păduri care a redus drastic resursele naturale de hrană și apă.

Atacurile asupra gospodăriilor s-au înmulțit alarmant în ultimele săptămâni, iar pagubele înregistrate de localnici sunt majore.

Declarațiile localnicilor sunt uluitoare:

„Sperăm, ne punem baza în autorități să facă ceva, dacă nu o să fim cum era prin junglă, știi? Cu furci, cu lațe” spune un localnic, potrivit Observator.

"Pe noapte a intrat lupul, am avut oile închise în şopru şi au intrat şi ne-au mâncat patru miei, La vecinul de jos, am filmările şi, deci nu mai este, nu a mai găsit absolut nimic. Ne e frică să mai stăm în curte, vin pe stradă pur şi simplu", mai spune o localnică.

Autoritățile, blocate între protejarea legii și siguranța oamenilor

Situația a devenit critică pentru administrația locală, prinsă într-un impas legislativ major. Fiind vorba despre o specie protejată, sacrificarea animalelor nu poate fi decisă local fără un ordin direct de la nivel central.

Primarul orașului Petrila, Vasile Jurca, a anunțat măsuri urgente pentru deblocarea crizei:

„O să convocăm o comisie și să vedem dacă prin demersurile pe care le putem face putem să obținem de la Ministerul Mediului o autorizație pentru capturare sau pentru împușcare.”

La rândul său, conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara a precizat că cetățenii afectați pot solicita sprijin financiar pentru pierderile suferite, în paralel cu procedurile legale demarate de vânători:

„Se poate face dosar de pagube în cazul în care sunt pagube materiale la culturi, la gospodării, la animale, și asociația de vânătoare care are contract încheiat cu primăria orașului Petrila poate să solicite Ministerului Mediului derogare pentru vânarea lupilor”, a explicat Georgeta Barabaș, director APM Hunedoara.

Lecția din Danemarca: instructaje oficiale și ghiduri de apărare

În timp ce în România comunitățile locale sunt lăsate adesea să gestioneze singure panica provocată de apariția prădătorilor, alte state europene adoptă o abordare preventivă, bazată pe educație și reguli clare de conduită.

În Danemarca, autoritățile au lansat recent un set oficial de recomandări adresat turiștilor care își petrec vacanțele în vestul țării, în peninsula Iutlanda, zonă în care lupii au reapărut din 2012, după o absență de aproape două secole.

Ghidul distribuit vizitatorilor conține inclusiv instrucțiuni pentru scenarii limită, oamenii fiind îndemnați să opună o rezistență fermă cu pumnii, picioarele sau cu orice obiect disponibil dacă animalul devine agresiv.

Măsurile de precauție merg până la recomandarea explicită ca, în perimetrul localității Oksbøl, copiii sub 10 ani să fie supravegheați permanent de un adult pe durata plimbărilor în aer liber, demonstrând cum funcționează prevenția responsabilă într-un stat care învață să coexiste în siguranță cu fauna sălbatică.