 Orașul din România unde lupii umblă în haită pe străzi după lăsarea serii: oamenii se tem să mai iasă din case
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Orașul din România unde lupii umblă în haită pe străzi după lăsarea serii: oamenii se tem să mai iasă din case

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Locuitorii orașului Petrila din județul Hunedoara trăiesc sub teroare din cauza haitelor de lupi care au coborât din pădure și umblă nestingherite pe străzi după lăsarea serii. Animalele sălbatice pătrund frecvent în gospodării, omorând animalele domestice și lăsându-i pe localnici neputincioși. 

Lupii umblă pe străzi în Hunedoara
Lupii umblă pe străzi în Hunedoara Foto: Shutterstock

De mai bine de o lună, străzile din Petrila sunt patrulate de haite înfometate de lupi, iar localnicii disperați se baricadează în case imediat ce se lasă întunericul, avertizând că sunt la un pas de a-și face singuri dreptate dacă autoritățile nu intervin rapid.

„Au mâncat patru miei, vin pe stradă pur și simplu”: coșmarul trăit noapte de noapte în Petrila

Dacă prezența urșilor în zonele urbane devenise o obișnuință pentru români, la Petrila pericolul are o altă formă.

Lupii par că și-au stabilit cartierul chiar pe asfalt, împinși de seceta prelungită din păduri care a redus drastic resursele naturale de hrană și apă.

Atacurile asupra gospodăriilor s-au înmulțit alarmant în ultimele săptămâni, iar pagubele înregistrate de localnici sunt majore. 

Declarațiile localnicilor sunt uluitoare:

„Sperăm, ne punem baza în autorități să facă ceva, dacă nu o să fim cum era prin junglă, știi? Cu furci, cu lațe” spune un localnic, potrivit Observator.

"Pe noapte a intrat lupul, am avut oile închise în şopru şi au intrat şi ne-au mâncat patru miei, La vecinul de jos, am filmările şi, deci nu mai este, nu a mai găsit absolut nimic. Ne e frică să mai stăm în curte, vin pe stradă pur şi simplu", mai spune o localnică.  

Autoritățile, blocate între protejarea legii și siguranța oamenilor

Situația a devenit critică pentru administrația locală, prinsă într-un impas legislativ major. Fiind vorba despre o specie protejată, sacrificarea animalelor nu poate fi decisă local fără un ordin direct de la nivel central.

Primarul orașului Petrila, Vasile Jurca, a anunțat măsuri urgente pentru deblocarea crizei:

 „O să convocăm o comisie și să vedem dacă prin demersurile pe care le putem face putem să obținem de la Ministerul Mediului o autorizație pentru capturare sau pentru împușcare.”

La rândul său, conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara a precizat că cetățenii afectați pot solicita sprijin financiar pentru pierderile suferite, în paralel cu procedurile legale demarate de vânători:

 „Se poate face dosar de pagube în cazul în care sunt pagube materiale la culturi, la gospodării, la animale, și asociația de vânătoare care are contract încheiat cu primăria orașului Petrila poate să solicite Ministerului Mediului derogare pentru vânarea lupilor”, a explicat Georgeta Barabaș, director APM Hunedoara.

Lecția din Danemarca: instructaje oficiale și ghiduri de apărare 

În timp ce în România comunitățile locale sunt lăsate adesea să gestioneze singure panica provocată de apariția prădătorilor, alte state europene adoptă o abordare preventivă, bazată pe educație și reguli clare de conduită.

În Danemarca, autoritățile au lansat recent un set oficial de recomandări adresat turiștilor care își petrec vacanțele în vestul țării, în peninsula Iutlanda, zonă în care lupii au reapărut din 2012, după o absență de aproape două secole.

 Ghidul distribuit vizitatorilor conține inclusiv instrucțiuni pentru scenarii limită, oamenii fiind îndemnați să opună o rezistență fermă cu pumnii, picioarele sau cu orice obiect disponibil dacă animalul devine agresiv.

Măsurile de precauție merg până la recomandarea explicită ca, în perimetrul localității Oksbøl, copiii sub 10 ani să fie supravegheați permanent de un adult pe durata plimbărilor în aer liber, demonstrând cum funcționează prevenția responsabilă într-un stat care învață să coexiste în siguranță cu fauna sălbatică.

Ghid de cumpărături

Horoscop FOTO Shutterstock
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață Horoscop
usa dormitor istock jpg
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața Fapt divers
image
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn adevarul.ro
image
Zacuștile, lovite de criză: gospodinele renunță la tradiționala conservă de iarnă. „Nu sunt parale” adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB www.fanatik.ro
image
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Ți-au intrat bani în cont de la o persoană pe care nu o cunoști. Îi poți cheltui sau trebuie să-i dai înapoi? playtech.ro
image
Risto Radunovic, out de la FCSB! Gigi Becali și-a explicat decizia www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Fanele înfocate deja suspină după bodyguardul sexy al Regelui Charles. Jonny Thompson le-a dezamăgit okmagazine.ro
image
Regina Camilla și Brigitte Macron, aproape identic îmbrăcate! Alegerea vestimentară care a furat atenția de la Charles și Macron okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
mașina de spălat rufe jpg
Cum cureți filtrul mașinii de spălat fără să curgă apă pe jos. Trucul simplu care te scapă de mizerie Fapt divers
somn televizor istock jpg
Trei motive pentru care este mai greu să adormi pe măsură ce îmbătrânești. Soluțiile care te pot ajuta Fapt divers
ou fiert 1 jpeg
Apa trebuie să fie rece sau fierbinte când fierbi ouăle? Răspunsul a cinci bucătari Fapt divers
batrani fericire batran depositphotos1 jpeg
De ce oamenii ajung să miroasă diferit la bătrânețe? Specialiștii au oferit explicația Fapt divers
varza png
Cum să speli corect varza. Pasul simplu pe care nu trebuie să-l ignori Fapt divers
image png
Primarul din Băița a murit într-un accident cumplit. Tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a prins sub utilaj Național
suspecti atentata cu drona jpg
Cine sunt cei doi suspecți din spatele atacului cu drone din Germania. Unul ar avea legături cu serviciile rusești Internațional
Politia, foto Shutterstock jpg
Două femei, din Bihor, au jefuit și bătut un bătrân de 77 de ani. Polițiștii nu au reușit să recupereze toți banii furați Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net