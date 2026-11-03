Poliția din Dolj caută un deținut care nu s-a mai întors din permisie

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, încarcerat la Penitenciarul Pelendava pentru tentativă de viol, este căutat de polițiști după ce nu s-a întors la închisoare la încheierea permisiei. Acesta a beneficiat de o învoire de 24 de ore, însă nu s-a prezentat la unitatea de detenție la termenul stabilit.

Închisoare Foto: Istock

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat marți, 3 noiembrie, de reprezentanții penitenciarului, după ce deținutul nu a revenit în instituție. Autoritățile au început verificările pentru a-l găsi, iar bărbatul urmează să fie cercetat și pentru evadare.

Deținutul nu a revenit la penitenciar după 24 de ore de permisie

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, bărbatul a primit permisie începând de luni, 2 noiembrie, de la ora 12:00, până marți, 3 noiembrie, la aceeași oră. La expirarea perioadei, acesta nu s-a prezentat la Penitenciarul Pelendava.

Foto: Poliția Română

„Astăzi, 3 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de către Penitenciarul Pelendava despre faptul că un bărbat, de 36 de ani, care era încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol, a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie ora 12.00 – 3 noiembrie ora 12.00 și nu a mai revenit în penitenciar”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul a fost căutat inclusiv la domiciliul său din comuna Catane, însă nu a fost găsit. Polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea locului în care se află și pentru localizarea acestuia.

Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea bărbatului

Autoritățile continuă căutările și fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre locul în care se află deținutul. Orice detaliu care ar putea ajuta la identificarea și găsirea acestuia poate fi comunicat polițiștilor.

„Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana evadată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, au mai transmis reprezentanții IPJ Dolj, conform News.ro.

Bărbatul urmează să fie cercetat pentru evadare, după ce nu a respectat obligația de a reveni în penitenciar la încheierea permisiei. Polițiștii continuă verificările pentru a-l găsi.