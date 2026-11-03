 Prețul aurului a crescut din nou! Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Prețul aurului a crescut din nou! Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prețul aurului a înregistrat o nouă creștere marți, 3 noiembrie 2026, după două ședințe consecutive în care valoarea metalului prețios a scăzut. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit cu puțin peste 2 lei, însă cotația rămâne sub nivelul consemnat la finalul săptămânii trecute.

Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR
Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR Foto: arhiva

Cât valorează un gram de aur pe 3 noiembrie 2026

Conform cursului de referință anunțat de BNR, un gram de aur este cotat marți la 599,4554 lei. Valoarea este cu 2,0174 lei mai mare decât cea înregistrată în ședința precedentă, când metalul prețios costa 597,4380 lei pe gram.

Deși evoluția de marți indică o revenire, prețul aurului nu a recuperat integral pierderea din zilele anterioare. Cotația actuală se menține sub cea de vineri, 30 octombrie, când un gram de aur ajunsese la 609,5706 lei.

Cum a evoluat cotația aurului în ultimele zile

Datele publicate de Banca Națională arată o scădere a prețului aurului la începutul săptămânii, urmată de o revenire modestă marți.

Pentru o comparație mai ușoară, evoluția cotației a fost următoarea:

  • Vineri, 30 octombrie: 609,5706 lei/gram;
  • Luni, 2 noiembrie: 597,4380 lei/gram;
  • Marți, 3 noiembrie: 599,4554 lei/gram.

Prin urmare, creșterea de marți nu a fost suficientă pentru ca gramul de aur să revină la valoarea de la sfârșitul săptămânii precedente.

De ce se modifică zilnic prețul aurului

Valoarea gramului de aur publicată de BNR este calculată în lei și reflectă evoluția prețului metalului prețios pe piețele internaționale, precum și fluctuațiile cursului valutar.

Aurul este influențat de mai mulți factori economici și financiari, printre care evoluția dolarului american, inflația, dobânzile și incertitudinile de pe piețele internaționale. În perioadele de instabilitate economică, metalul prețios poate deveni o opțiune de protejare a valorii economiilor, ceea ce poate influența cererea și cotația sa.

Prețul BNR nu este același cu cel din magazinele de bijuterii

Cotația comunicată de Banca Națională reprezintă un reper de referință și nu trebuie confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat de comercianți.

Suma plătită pentru achiziționarea aurului poate varia în funcție de forma în care este comercializat, puritate, adaosul comerciantului și costurile suplimentare. În mod similar, persoanele care doresc să vândă bijuterii sau alte obiecte din aur pot primi sume diferite de la un operator la altul.

Astfel, valoarea de 599,4554 lei pentru un gram de aur, anunțată de BNR marți, 3 noiembrie 2026, oferă un punct de referință pentru evoluția metalului prețios, dar nu garantează că aceeași sumă va fi oferită la cumpărare sau la vânzare.

Ghid de cumpărături

aris eram si ramona olaru
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum” Vedete românești
zodii horoscop pixabay jpg
Topul celor mai fericite zodii ale lunii noiembrie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul! Cine sunt favoriții astrelor Horoscop
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Assad Al-Hamlawi din 2027 www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR playtech.ro
image
Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul sau viitorul lui Daniel Pancu la Rapid!”. S-a hotărât soarta lui Andrei Șucu. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Rachel Apa jpg
O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire Internațional
image png
Avionul care a ucis nouă persoane în Florida s-a prăbușit ca o rachetă. Ce spun experții despre posibilele cauze ale tragediei Național
concentrated man using laptop computer phone jpg
Românii, ținte tot mai ușoare pentru fraudele online. Câți s-au lovit de informații false Național
ceas de lux jpg
Gestul neașteptat al unui hoț după ce a furat un ceas de 260.000 de euro. Angajații magazinului au fost șocați Internațional
Lusiana Drăgușin jpg
Povestea directoarei din Olt care parcurge zilnic 130 de kilometri pentru cei 80 de elevi. Cum a reușit să transforme școala dintr-o ruină Național
intretinere jpg
Întreținerea la bloc în 2026. De ce plătesc unii vecini mai mult, chiar dacă au același consum. Ce trebuie verificat pe lista lunară Național
vremea jpg
România, lovită de un val de aer rece! ANM anunță temperaturi de până la -5 grade în următoarele săptămâni Național
luminite craciun jpeg
Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Primăria alocă aproape 2 milioane de lei pentru noi decorațiuni de Crăciun Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net