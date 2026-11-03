Prețul aurului a crescut din nou! Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR

Prețul aurului a înregistrat o nouă creștere marți, 3 noiembrie 2026, după două ședințe consecutive în care valoarea metalului prețios a scăzut. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit cu puțin peste 2 lei, însă cotația rămâne sub nivelul consemnat la finalul săptămânii trecute.

Cât a ajuns să coste un gram marți, 3 noiembrie 2026, potrivit BNR Foto: arhiva

Cât valorează un gram de aur pe 3 noiembrie 2026

Conform cursului de referință anunțat de BNR, un gram de aur este cotat marți la 599,4554 lei. Valoarea este cu 2,0174 lei mai mare decât cea înregistrată în ședința precedentă, când metalul prețios costa 597,4380 lei pe gram.

Deși evoluția de marți indică o revenire, prețul aurului nu a recuperat integral pierderea din zilele anterioare. Cotația actuală se menține sub cea de vineri, 30 octombrie, când un gram de aur ajunsese la 609,5706 lei.

Cum a evoluat cotația aurului în ultimele zile

Datele publicate de Banca Națională arată o scădere a prețului aurului la începutul săptămânii, urmată de o revenire modestă marți.

Pentru o comparație mai ușoară, evoluția cotației a fost următoarea:

Vineri, 30 octombrie: 609,5706 lei/gram;

Luni, 2 noiembrie: 597,4380 lei/gram;

Marți, 3 noiembrie: 599,4554 lei/gram.

Prin urmare, creșterea de marți nu a fost suficientă pentru ca gramul de aur să revină la valoarea de la sfârșitul săptămânii precedente.

De ce se modifică zilnic prețul aurului

Valoarea gramului de aur publicată de BNR este calculată în lei și reflectă evoluția prețului metalului prețios pe piețele internaționale, precum și fluctuațiile cursului valutar.

Aurul este influențat de mai mulți factori economici și financiari, printre care evoluția dolarului american, inflația, dobânzile și incertitudinile de pe piețele internaționale. În perioadele de instabilitate economică, metalul prețios poate deveni o opțiune de protejare a valorii economiilor, ceea ce poate influența cererea și cotația sa.

Prețul BNR nu este același cu cel din magazinele de bijuterii

Cotația comunicată de Banca Națională reprezintă un reper de referință și nu trebuie confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat de comercianți.

Suma plătită pentru achiziționarea aurului poate varia în funcție de forma în care este comercializat, puritate, adaosul comerciantului și costurile suplimentare. În mod similar, persoanele care doresc să vândă bijuterii sau alte obiecte din aur pot primi sume diferite de la un operator la altul.

Astfel, valoarea de 599,4554 lei pentru un gram de aur, anunțată de BNR marți, 3 noiembrie 2026, oferă un punct de referință pentru evoluția metalului prețios, dar nu garantează că aceeași sumă va fi oferită la cumpărare sau la vânzare.