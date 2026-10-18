 Rațiile militarilor români, la vânzare pe site-urile de anunțuri. Cât costă două pachete
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Rațiile militarilor români, la vânzare pe site-urile de anunțuri. Cât costă două pachete

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Rațiile de hrană destinate militarilor români au ajuns să fie vândute pe site-urile de anunțuri, iar pachetele care poartă însemnele Armatei Române au stârnit interesul colecționarilor și al pasionaților. În timp ce în magazine un astfel de pachet poate costa peste 200 de lei, unele rații sunt oferite online la prețuri mult mai mici.

Militari români
Militari români Foto: MApN

Un reportaj Observator a surprins inclusiv o femeie din Buzău care a scos la vânzare pachete despre care susține că provin din unitatea militară unde lucrează soțul său. Aceasta a cerut 140 de lei pentru două pungi cu alimente destinate militarilor.

Soția unui militar, surprinsă în timp ce vindea rații de hrană

În imaginile prezentate, femeia apare la poartă cu două pungi de mâncare. Întrebată dacă poate aduce și alte pachete, aceasta a răspuns afirmativ, explicând că există astfel de produse în unitatea în care lucrează soțul său.

Da, păi au, dacă e de acolo. Lor le dă...”, a spus femeia.

Reporterul a vrut să afle dacă pachetele provin direct din armată, iar aceasta a confirmat că în interior se găsesc mai multe produse alimentare.

„Da, da! Au tot, de la ceai, până la mâncare, au și miere, o groază de chestii în ele acolo”, a explicat soția militarului.

În cadrul aceluiași reportaj, un alt militar a fost întrebat despre rațiile pe care le deține. Acesta a confirmat că sunt din Armata Română și a explicat că urmează să plece într-o aplicație militară, perioadă în care va mai primi astfel de pachete.

Rațiile individuale de luptă sunt destinate asigurării hranei militarilor în timpul aplicațiilor și în alte situații în care accesul la hrană obișnuită poate fi limitat. Pachetele sunt inscripționate cu însemnele Armatei Române, iar acest detaliu le face atractive pentru cei interesați de echipamentele și produsele militare.

Ce conține o rație de luptă și cât valorează

O pungă cântărește aproximativ trei kilograme și conține alimente suficiente pentru o zi. În magazine, un pachet asemănător poate depăși 200 de lei, în timp ce cele două rații vândute de femeia din Buzău au fost oferite pentru 140 de lei.

Conținutul este variat și include preparate consistente, gustări și băuturi instant. Pentru cină, o rație poate conține friptură de vită cu sos de piper, trei cafele, ananas, gem de fructe, biscuiți de ovăz și pudră pentru băutură izotonică cu aromă de ananas.

Pentru masa de prânz sunt prevăzute produse precum biscuiți digestivi, băutură izotonică cu aromă de portocale, pui biryani și cuburi de fructe. Aceste produse sunt concepute pentru a asigura hrana militarilor pe durata activităților în teren.

Interesul pentru rațiile militare este alimentat și de faptul că acestea nu se găsesc în mod obișnuit în magazinele alimentare, iar ambalajele poartă însemnele instituției militare.

Ce spune Ministerul Apărării despre vânzarea rațiilor

Situația ridică întrebări despre modul în care ajung aceste produse pe piața online și despre responsabilitatea celor care le comercializează. Potrivit informațiilor prezentate în reportaj, Ministerul Apărării Naționale susține că nu au fost înregistrate cazuri de sustragere a rațiilor din depozite.

Totodată, instituția ar fi transmis că militarii care vând astfel de pachete nu riscă sancțiuni disciplinare.

În lipsa unor informații suplimentare despre proveniența fiecărui produs scos la vânzare, nu se poate stabili dacă toate rațiile promovate online provin din stocurile unităților militare sau dacă au fost obținute în alte împrejurări.

Deocamdată, poziția prezentată a Ministerului Apărării este că nu au fost identificate sustrageri din depozite și că vânzarea rațiilor nu atrage sancțiuni disciplinare pentru militari.

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