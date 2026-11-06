Scene de groază transmise live pe TikTok. Un bărbat din Brașov și-a bătut iubita însărcinată și cei trei copii

Scene șocante transmise într-un live pe TikTok. Un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Brașov a arătat în direct, pe platforma de socializare, cum își bate familia. Acesta i-a pus maceta la gât partenerei sale și și-a lovit și cei trei copii, o adolescentă de 14 ani şi doi băieţi de 8 şi 9 ani.

Un bărbat și-a bătut familia în timpul unui live pe TikTok. Foto: shutterstock

I-a pus maceta la gât iubitei însărcinate

Bărbatul de 42 de ani din Cincu, județul Brașov, a îngrozit o comunitate întreagă după ce a pornit live-ul pe TikTok și a început să-și agreseze familia. Incidentul a avut loc miercuri. Atunci, el a început să o lovească pe partenera sa însărcinată în zona abdomenului și să o tragă de păr. Agresiunile nu s-au terminat aici. Individul și-a amenințat iubita și i-a pus o macetă la gât.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că la data de 04.11.2026, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla la locuinţa din satul Cincu, judeţul Braşov, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.I.P. ar fi lovit-o cu palmele, cu pumnii în zona abdomenului şi ar fi tras-o de păr pe concubina sa G.I., persoană cu sarcină vizibilă. De asemenea, inculpatul ar fi ameninţat-o cu o macetă confecţionată din fier, în sensul că ar fi îndreptat această macetă înspre persoana vătămată şi i-ar fi poziţionat-o pe partea stângă la nivelul gâtului”, au stabilit procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Nici copiii nu au scăpat de furia bărbatului

Deși era live pe TikTok, bărbatul nu s-a oprit aici și i-a bătut și pe copii. Și-a tras de păr fiica de 14 ani și și-a luat băieții și i-a aruncat în pat, lovindu-i cu palemele. Copiii au nevoie de aproape o săptămână de îngrijiri medicale în urma agresiunilor.

„Ulterior, inculpatul ar fi lovit-o cu palmele şi ar fi tras-o de păr pe fiica sa C.I.A., minoră în vârstă de 14 ani. Acelaşi inculpat i-ar fi apucat cu ambele mâini pe cei doi fii ai săi, G.A., minor în vârstă de 8 ani, şi G.P.N., minor în vârstă de 9 ani, pe care i-ar fi ridicat de la sol, după care i-ar fi aruncat pe un pat şi i-ar fi lovit cu palmele, cauzându-le leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale", conform sursei menționate.

Cei care au alertat autoritățile au fost chiar internauții care erau martori la scenele violente. Agresorul a fost reţinut şi apoi arestat preventiv prin decizia Judecătoriei Braşov. De asemenea, este anchetat pentru pentru patru infracţiuni de violenţă în familie, precum şi pentru ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.