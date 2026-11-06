 Scene tensionate într-un spital din Maramureș! O doctoriță a cerut ajutorul poliției, iar cazul a ajuns la tribunal
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Scene tensionate într-un spital din Maramureș! O doctoriță a cerut ajutorul poliției, iar cazul a ajuns la tribunal

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Un conflict izbucnit între doi medici de la Spitalul de Recuperare Borșa, din județul Maramureș, a ajuns în atenția magistraților și s-a încheiat cu emiterea unui ordin de protecție. Coordonatorul secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) este acuzat că și-ar fi îmbrâncit o colegă, în urma unei dispute petrecute chiar în incinta unității medicale. Doctorița a cerut ajutorul poliției și a solicitat protecție în instanță.

Medici
Medici Foto: @drazen_zigic / Drazen Zigic

După ce prima cerere i-a fost respinsă de Judecătoria Vișeu de Sus, femeia a contestat hotărârea. Tribunalul Maramureș a admis apelul și a stabilit măsuri clare pentru medicul reclamat. Timp de 30 de zile, acesta trebuie să păstreze o distanță de minimum trei metri față de colega sa și să respecte mai multe interdicții privind comunicarea cu aceasta.

De la o discuție în contradictoriu s-a ajuns la un apel la 112

Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii octombrie, în secția ATI a Spitalului de Recuperare Borșa. Neînțelegerea ar fi pornit în timpul unei discuții tensionate între medicul coordonator și câteva asistente medicale. La un moment dat, în schimbul de replici ar fi intervenit și o doctoriță care își desfășoară activitatea în aceeași secție.

Situația ar fi degenerat, iar femeia susține că a fost împinsă de colegul său. În urma incidentului, aceasta a apelat numărul de urgență 112, solicitând intervenția polițiștilor. Un echipaj s-a deplasat la spital pentru verificări, însă agenții nu au emis un ordin de protecție provizoriu.

Doctorița a fost îndrumată să se adreseze instanței pentru a obține măsurile de protecție dorite. A depus o solicitare la Judecătoria Vișeu de Sus, dar magistrații acestei instanțe au respins cererea. Femeia nu a renunțat și a decis să conteste soluția, adresându-se Tribunalului Maramureș.

Ce restricții trebuie să respecte medicul coordonator ATI

Apelul doctoriței a fost admis, iar pe 3 noiembrie Tribunalul Maramureș a pronunțat o hotărâre definitivă prin care a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de o lună.

Conform măsurilor stabilite de judecători, medicul coordonator trebuie să păstreze o distanță de cel puțin trei metri față de colega sa. Restricția se aplică și în raport cu locuința acesteia. Totodată, bărbatului îi este interzis să o contacteze prin telefon, mesaje, corespondență sau prin orice alt mijloc.

Există însă o excepție importantă, având în vedere că cei doi lucrează în aceeași secție a spitalului. Instanța a permis comunicarea dintre ei atunci când aceasta este strict necesară pentru desfășurarea activității profesionale. Astfel, activitatea medicală poate continua, cu respectarea limitelor impuse prin hotărâre.

Pe lângă restricțiile privind distanța și contactul, medicul a fost obligat să participe și la o ședință de consiliere psihologică în perioada în care ordinul de protecție este valabil. Nerespectarea măsurilor dispuse de instanță reprezintă infracțiune.

Conducerea spitalului a reorganizat programul medicilor

Hotărârea Tribunalului Maramureș a impus și o reorganizare a activității din cadrul secției ATI. Pentru ca cei doi medici să își poată desfășura în continuare activitatea fără să intre în situații care ar încălca restricțiile, conducerea Spitalului de Recuperare Borșa a stabilit un program de lucru în trei ture.

În acest fel, conducerea unității medicale a încercat să asigure continuitatea activității secției, ținând cont de distanța minimă pe care medicul coordonator trebuie să o păstreze față de colega sa.

Cu o zi înainte ca Tribunalul Maramureș să pronunțe decizia definitivă, medicul coordonator și-a luat concediu de odihnă. Acesta urmează să revină ulterior la serviciu, în condițiile stabilite prin ordinul de protecție.

Cazul nu a rămas doar în atenția instanțelor. Colegiul Medicilor din Maramureș s-a autosesizat și a decis să efectueze o anchetă pentru a analiza situația. Informațiile despre demersul instituției au fost prezentate la Antena 3 CNN.

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