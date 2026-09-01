 Schimbare importantă pentru elevii care dau Bacalaureatul în 2027. Când încep examenele
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Schimbare importantă pentru elevii care dau Bacalaureatul în 2027. Când încep examenele

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Elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2027 trebuie să fie atenți la noul calendar stabilit de Ministerul Educației. Probele examenului național au fost programate mai devreme decât în 2026, decizia fiind legată atât de riscul unor perioade de caniculă extremă, cât și de necesitatea ca absolvenții să poată ajunge la timp la probele de admitere în învățământul superior.

Bacalaureat
Bacalaureat Foto: Unsplash

Calendarul include datele pentru simulare, evaluarea competențelor, probele scrise, afișarea rezultatelor și perioada destinată contestațiilor.

Când are loc simularea pentru Bac 2027

Simularea probelor scrise este programată în perioada 22-25 martie 2027.

Prima probă va fi cea la Limba și literatura română, programată pentru 22 martie. Pe 23 martie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului, iar pe 24 martie este programată proba la alegere a profilului și specializării.

Elevii care studiază într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 25 martie.

Rezultatele simulării urmează să fie comunicate pe 9 aprilie 2027.

Probele de competențe încep în aprilie

Examenul propriu-zis va debuta cu evaluarea competențelor, programată în luna aprilie.

Proba orală la Limba și literatura română se va desfășura în perioada 12-14 aprilie, iar proba la Limba și literatura maternă este programată între 14 și 16 aprilie.

Ulterior, candidații vor susține evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, în perioada 19-21 aprilie.

Evaluarea competențelor digitale este programată între 21 și 23 aprilie.

Probele scrise încep pe 14 iunie

O schimbare importantă vizează probele scrise. În 2027, acestea vor începe pe 14 iunie, mai devreme decât în acest an.

Calendarul este următorul:

  • 14 iunie – Limba și literatura română;
  • 15 iunie – proba obligatorie a profilului;
  • 17 iunie – proba la alegere a profilului și specializării;
  • 18 iunie – Limba și literatura maternă.

Astfel, elevii vor încheia probele scrise până la jumătatea lunii iunie, urmând ca rezultatele să fie anunțate câteva zile mai târziu.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2027

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi publicate pe 23 iunie, până la ora 12:00.

În aceeași perioadă începe și procedura pentru contestații. Între 23 și 25 iunie, candidații își vor putea vizualiza lucrările și, dacă vor considera necesar, vor putea depune contestații.

Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2027 vor fi publicate pe 1 iulie.

De ce au fost devansate examenele

Ministerul Educației explică schimbarea calendarului prin evoluția schimbărilor climatice și prin riscul unor episoade de caniculă extremă în perioada examenelor.

În 2026, una dintre probele examenului a fost amânată după emiterea unui Cod roșu de caniculă. Prin noua planificare, autoritățile urmăresc să reducă expunerea elevilor la temperaturi extreme în timpul examenelor.

Un alt motiv invocat este legat de admiterea la facultate. Ministerul a ținut cont de solicitările privind găsirea unei soluții care să le permită absolvenților să se înscrie la timp la programele de studii unde prezentarea diplomei de Bacalaureat este necesară.

Potrivit Ministerului Educației, este nevoie de „o soluție funcțională care să permită încadrarea în termen a candidaților a căror înscriere în învățământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat”.

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