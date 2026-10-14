Șofer de autobuz din Suceava, beat la volan: a distrus cinci mașini și a doborât un stâlp. „Am băut de supărare”

Un șofer de autobuz în vârstă de 58 de ani, angajat al societății de Transport Public Local din Suceava, a provocat un accident în lanț după ce s-a urcat băut la volan. Bărbatul a lovit cinci autoturisme parcate, o gheretă și un stâlp de electricitate, iar mai multe locuințe au rămas fără curent. Incidentul s-a petrecut în apropierea autobazei, în timp ce acesta se întorcea la sediul companiei după încheierea ultimei curse.

Gigel Dobrea Foto: Observator

Șoferul a fost găsit într-o stare avansată de ebrietate, iar martorii au povestit că abia se putea ține pe picioare și nu reușea să vorbească normal. În urma accidentului, mai multe persoane s-au ales cu pagube materiale, iar conducerea societății de transport a anunțat că intenționează să îl concedieze din nou și să recupereze prejudiciul produs. Bărbatul mai fusese prins băut în timpul programului, însă revenise la serviciu după ce a contestat în instanță concedierea anterioară.

Șoferul spune că a băut de supărare, după ce fratele său a suferit un atac cerebral

Gigel Dobrea a intrat în tură la prânz, iar ultima cursă s-a încheiat în jurul orei 19:30, la Gara Burdujeni. Potrivit localnicilor, după ce a coborât ultimii călători, bărbatul ar fi intrat într-un bar, unde ar fi consumat alcool. La ora 19:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la accidentul produs la periferia orașului.

În momentul impactului, șoferul se afla singur în autobuz și se îndrepta spre autobază. În urma manevrelor, a lovit cinci mașini parcate, o gheretă și un stâlp de la intrarea în incinta societății. În urma doborârii stâlpului, cablurile electrice au căzut, iar mai multe case au rămas fără alimentare cu energie.

Una dintre proprietarele autoturismelor avariate a povestit cât de gravă este paguba. „După cum se vede, (n.r. mașina) e daună totală. Era parcată acolo. Mi-a mutat mașina cu totul”, a declarat aceasta.

Mărioara Bujoreanu, o altă persoană păgubită, a relatat că bărbatul părea să nu conștientizeze gravitatea situației. „L-am văzut! Era mut! Nu putea vorbi! L-am întrebat, a zis că el plătește. El râdea. Zicea: «Ce am făcut? Ce am făcut? Eu plătesc tot»”, a povestit femeia.

Contactat de jurnaliștii Observator, șoferul a recunoscut că a consumat alcool și a încercat să explice gestul printr-o problemă de familie. „Recunosc, am consumat. La ultima cursă, am băut 28 de miligrame de țuică. De obicei nu beau, dar... necazul. Fratele meu a făcut atac cerebral și eu (n.r. am băut) de supărare. Regret că sunt prost, că puteam să beau la sfârșitul cursei”, a declarat Gigel Dobrea.

Bărbatul a mai spus că nu își amintește exact ce s-a întâmplat. „Nu țin minte nimic! Mi s-a făcut rău dintr-odată și cred că am avut un atac cerebral. Am început să văd stele negre între ochi”, a afirmat acesta.

Alcoolemie de 1,18 mg/l și un istoric de abateri la locul de muncă

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a confirmat suspiciunile. Potrivit lui Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, bărbatul avea o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice.

Martorii au descris momentele de după accident și au povestit că, la început, nu și-au dat seama ce se întâmplă. Angajații societății au auzit bubuiturile și au crezut că ar putea fi vorba despre o dronă. „Bubuituri... noi am zis prima dată că este dronă. Când am ieșit și am văzut că pică cablurile alea jos, ne-am speriat”, a declarat Mariana Pletosu, angajată a Transportului Public Local Suceava.

Un coleg a atras atenția asupra riscurilor pe care le-ar fi putut implica accidentul dacă în zonă s-ar fi aflat pietoni. „Putea să aibă doi, trei oameni care veneau pe aici, prin sat. Ce s-ar fi putut întâmpla? Sau în toneta aia, acolo unde e șeful de coloană, era acolo? A plecat cu 20 de minute înainte”, a spus acesta.

Cazul este cu atât mai grav cu cât șoferul mai fusese prins băut în timpul programului și fusese concediat. El a contestat decizia, iar judecătorii i-au dat câștig de cauză, motivând că nu fusese respectată procedura privind citarea sa în fața comisiei de disciplină și dreptul la apărare.

„Ne-au obligat să-l reangajăm și să plătim salariile restante. După ce a fost reangajat a mai fost prins de două ori în stare de ebrietate. Era în curs de cercetare disciplinară și în momentul de față”, a declarat Gabriel Petruc, directorul Transportului Public Local Suceava.

Conducerea societății a precizat că șoferii erau testați la intrarea în tură, însă, în ziua incidentului, bărbatul ar fi făcut schimb de traseu cu un coleg și nu a mai fost verificat. Acum, reprezentanții companiei încearcă să îl concedieze din nou și să recupereze banii necesari pentru acoperirea pagubelor provocate de accident.