Scandal monstru la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Doi bărbați au forțat intrarea în catedrală și s-au înjurat cu jandarmii

A fost scandal la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce doi bărbați au forțat intrarea în lăcașul de cult și s-au certat cu jandarmii. Cei doi s-au înjurat cu forțele de ordine și unul dintre ei a devenit agresiv, fiind, în final, și încătușat.

Scandal la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Foto: captură video Facebook

Scena a avut loc în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva, chiar sub ochii credincioșilor și preoților. În timpul incidentului s-au auzit mai multe țipete, momentul fiind chiar și filmat.

Scandal la pelerinajul de Sfânta Parascheva

Incidentul a avut loc miercuri, 14 octombrie, în jurul orei 14.20. Doi bărbați au trecut peste gardurile de delimitare de la intrarea în catedrală și s-au luat la ceartă cu jandarmii. I-au înjurat și au refuzat să respecte indicațiile forțelor de ordine. Ulterior, unul dintre ei a devenit agresiv, așa că a fost imobilizat.

„Astăzi, în jurul orei 14:20, doi bărbaţi au depăşit gardurile de delimitare instituite la intrarea în catedrală, moment în care un jandarm aflat în dispozitiv le-a solicitat să respecte indicaţiile transmise. Întrucât aceştia nu s-au conformat şi au adresat injurii, un alt jandarm a intervenit în sprijin pentru gestionarea situaţiei”, au transmis reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, care asigură ordinea în perioada pelerinajului religios de la Iaşi.

Cele două persoane urmează să fie conduse la Parchet, în vederea dispunerii măsurilor legale, existând suspiciunea săvârşirii infracţiunii de ultraj. În cazul lor există suspiciunea săvârșirii infracțiunii de ultraj, însă încadrarea juridică și eventualele măsuri vor fi stabilite de organele judiciare.

Oamenii legii au menționat faptul că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte două cazuri în care mai multe persoane au încercat să depășească rândul de pelerini. Și atunci a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.

Aproape 200.000 de persoane au trecut pe la moaște

A fost record de pelerini la moaștele Sfintei Parascheva în acest an. Până miercuri la ora 15.00, aproximativ 190.000 de persoane au trecut pe la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Paisie depuse într-un baldachin amenajat în curtea catedralei ieşene, conform news.ro.

Credincioșii au format cozi de până la 5 kiloemtri și au așteptat și câte 17 ore să intre în catedrală.