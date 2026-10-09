Tragedie în Brașov. Doi soți de 78 și 80 de ani, dispăruți de trei zile, găsiți fără viață într-o mașină răsturnată

Doi soți din Săcele, în vârstă de 78 și 80 de ani, au fost găsiți morți într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din județul Brașov. Cei doi plecaseră de acasă cu trei zile înainte, pentru o plimbare cu mașina, însă nu s-au mai întors. Descoperirea a fost făcută vineri, 9 octombrie, în apropierea drumului județean DJ102I, între Săcele și Valea Doftanei.

Doi soți din Săcele, în vârstă de 78 și 80 de ani, au fost găsiți morți într-un autoturism Foto: captură

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, familia nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi și a anunțat dispariția acestora la poliție. Împrejurările în care autoturismul a ajuns răsturnat pe drumul forestier sunt investigate de autorități, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite în urma necropsiilor.

Doi soți din Săcele au plecat la plimbare pe 6 octombrie și nu s-au mai întors

Polițiștii din municipiul Săcele au fost sesizați vineri cu privire la un autoturism răsturnat pe un drum forestier situat în apropierea DJ102I. Ajunși la fața locului, aceștia au descoperit în interiorul mașinii două persoane care nu mai prezentau semne vitale.

Victimele erau un bărbat de 80 de ani și soția sa, în vârstă de 78 de ani, ambii din Săcele, județul Brașov.

Din primele informații, cei doi ar fi plecat de acasă pe 6 octombrie 2026, cu intenția de a face o plimbare cu autoturismul. Cum nu au mai revenit și nu au putut fi contactați, membrii familiei au început să își facă griji.

Dispariția cuplului a fost semnalată poliției în seara zilei de 8 octombrie. A doua zi, cei doi au fost găsiți decedați în mașina răsturnată pe drumul forestier.

Deocamdată, nu se știe unde intenționau să ajungă soții și nici în ce împrejurări au ajuns pe drumul respectiv. Anchetatorii încearcă să reconstituie traseul parcurs de aceștia și să stabilească ce s-a întâmplat înainte ca autoturismul să se răstoarne.

Cum au murit cei doi soți. Polițiștii continuă cercetările

După descoperirea celor două persoane, au fost demarate procedurile necesare pentru stabilirea cauzelor deceselor.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov, unde urmează să fie efectuate necropsiile. Rezultatele medico-legale vor contribui la clarificarea circumstanțelor în care au murit cei doi soți.

În paralel, polițiștii continuă investigațiile pentru a determina modul în care s-a produs evenimentul și factorii care au dus la răsturnarea autoturismului pe drumul forestier.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov. Până la stabilirea tuturor împrejurărilor, cauza exactă a tragediei rămâne necunoscută.