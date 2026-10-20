Un al doilea cap de porc, găsit la o adresă legată de Marius Lulea. Cofondatorul AUR: „Se poate trece la chestii mai violente”

Un nou incident care îl vizează pe Marius Lulea a fost semnalat marți dimineață, în Tunari, județul Ilfov. Un al doilea cap de porc ar fi fost lăsat la sediul unei firme la care fostul prim-vicepreședinte AUR a fost acționar, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Cazul vine la doar trei zile după ce un obiect similar a fost găsit la poarta locuinței sale, iar un fost colonel SRI avertizează asupra riscului ca astfel de acțiuni de intimidare să escaladeze.

Un al doilea cap de porc, găsit la o adresă legată de Marius Lulea. Foto: Marius Lulea

Un nou cap de porc, descoperit în Tunari, la trei zile după primul incident

Amenințările reclamate de Marius Lulea continuă, după ce un al doilea cap de porc a fost găsit marți dimineață la o adresă din Tunari, asociată cu o firmă la care acesta a fost acționar.

Noul incident s-a produs la numai trei zile după ce un cap de porc a fost abandonat la poarta casei fostului prim-vicepreședinte AUR. În urma primului episod, Lulea a depus o plângere la Poliție, iar în județul Ilfov a fost deschis un dosar penal. Cazul se află în atenția parchetului competent.

Anchetatorii încearcă să stabilească cine se află în spatele acțiunilor și dacă cele două incidente au legătură între ele.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, analizate de polițiști

Înregistrările camerelor de supraveghere de la locuința lui Marius Lulea, realizate în weekend, arată cum un autoturism negru oprește în fața porții. Un bărbat coboară de pe locul din dreapta al mașinii și lasă capul de porc, după care pleacă.

Polițiștii încearcă să identifice atât persoana care a coborât din autoturism, cât și șoferul acestuia, pentru a clarifica împrejurările în care a avut loc incidentul.

Marius Lulea a catalogat gestul drept „o amenințare cu moartea” și a menționat numele lui George Simion în plângerea penală, susținând că îl bănuiește pe liderul AUR că s-ar afla în spatele acțiunii.

George Simion a respins acuzațiile și a solicitat „anchete rapide și probe”, declarând că speră ca autoritățile să își îndeplinească atribuțiile. Până la stabilirea faptelor de către anchetatori, acuzațiile formulate de Lulea rămân susțineri care trebuie verificate.

Tudor Păcuraru avertizează asupra riscului de escaladare a violențelor politice

Repetarea unor asemenea gesturi poate indica o agravare a tensiunilor din spațiul politic, consideră Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă. Acesta a vorbit marți, la Antena 3 CNN, despre pericolul ca acțiunile de intimidare să fie urmate de incidente mai grave.

„Din păcate, viața politică la noi, după ce s-a remarcat în scandaluri verbale, începe să alunece înspre violențe explicite. În cazul ăsta e vorba despre amenințare”, a spus acesta.

Păcuraru a amintit că simbolistica folosirii capetelor de porc a mai fost întâlnită în România, în contexte de intimidare și de contestare a unor inițiative publice.

„Chestia asta cu capete de porc a început la noi cu 20 de ani în urmă, când se punea problema construcției unei moschei la București și, pentru a se descuraja această idee, elemente de extremă dreapta, de inspirație legionară, au pângărit terenul respectiv cu capete de porc.

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În opinia mea, dacă poliția nu reușește să îi găsească pe vinovați și să îi zgâlțâie bine pentru a afla cine e în spatele acestor inițiative, acestea se vor multiplica. Fiindcă această acuzație de trădare este cap de pod al extremei drepte în România, toți suntem acuzați că trădăm, nu se știe ce trădăm”, a declarat Păcuraru.

„Dacă nu reușim să stopăm rapid această alunecare, se va trece la chestii mai periculoase”

Potrivit fostului ofițer SRI, problema devine mai gravă atunci când diferențele de opinie sunt însoțite de acțiuni menite să intimideze sau să izoleze persoanele care exprimă puncte de vedere diferite.

„În clipa în care ai o părere puțin diferită înseamnă că trebuie să fii izolat, intimidat. Dacă nu reușim să stopăm rapid această alunecare, se va trece la chestii mai periculoase”.

Tudor Păcuraru consideră că identificarea celor responsabili este importantă pentru prevenirea unor incidente similare și pentru limitarea riscului de escaladare.

Ce măsuri de precauție îi recomandă lui Marius Lulea

După cele două incidente, colonelul SRI în rezervă îl sfătuiește pe Marius Lulea să acorde o atenție sporită siguranței personale.

„Marius Lulea ar trebui să aibă puțină grijă, pentru că nu se știe când s-ar putea trece de la capete de porc la chestii mai violente. Sunt măsuri de siguranță pe care oricare dintre noi le ia: să schimbe itinerariul, să nu iasă din casă la aceeași oră, chestii de bază”, a spus Tudor Păcuraru.