 Cap de porc la poarta casei lui Marius Lulea. Cofondatorul AUR a sesizat poliția
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Cap de porc la poarta casei lui Marius Lulea. Cofondatorul AUR a sesizat poliția

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Marius Lulea, cofondator al AUR și critic al lui George Simion, susține că siguranța sa și a familiei sale ar fi fost pusă în pericol, după ce soția sa ar fi descoperit un cap de porc la poarta locuinței. Politicianul a anunțat că a depus o plângere la poliție și a declarat că l-a nominalizat pe liderul AUR atunci când anchetatorii l-au întrebat pe cine suspectează că s-ar putea afla în spatele incidentului.

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Foto: Antena 3

Lulea a făcut publice și imaginile surprinse de una dintre camerele de supraveghere instalate la locuința sa. În înregistrare se observă o mașină neagră care oprește în fața porții, după care un bărbat coboară din autoturism și lasă un obiect lângă intrarea în curte. Polițiștii încearcă să identifice persoana surprinsă în imagini, precum și șoferul mașinii.

Marius Lulea spune că a primit un mesaj de amenințare

Potrivit declarațiilor făcute de politician la Antena 3 CNN, incidentul ar fi fost precedat de apariția unui afiș cu un personaj din desene animate, lipit la poarta casei sale. Lulea susține că, ulterior, și alți colegi din Tunari, despre care afirmă că sunt opozanți politici ai lui George Simion, i-ar fi spus că au găsit afișe similare.

„Acum o săptămână a fost lipit un afiș, l-a constatat soția cu un personaj din desene animate, un personaj infractor, iar azi-dimineață, m-au sunat alți colegi din Tunari, care sunt opozanți politici de-ai lui George Simion și mi-au spus: «Vezi că și nouă ni s-au lipit niște afișe similare în aceste zile»”, a declarat Marius Lulea.

Politicianul consideră că apariția aceluiași personaj pe afișele găsite de el și de colegii săi ar putea indica o legătură între incidente. El a asociat aceste episoade cu opoziția pe care spune că o manifestă față de George Simion.

„Deci, practic, am constatat că există un personaj comun, cu noi toți – vorbim de George Simion și opoziția pe care o manifestăm față de el”, a afirmat Lulea.

Acestea sunt suspiciunile exprimate de politician, iar o eventuală implicare a liderului AUR nu este stabilită prin informațiile prezentate.

De ce consideră Marius Lulea că a fost amenințat cu moartea

Marius Lulea a povestit că soția sa ar fi descoperit capul de porc în dimineața zilei respective, între orele 10:00 și 11:00. El a interpretat gestul drept o amenințare gravă și a spus că a decis să se adreseze autorităților, invocând inclusiv siguranța celor cinci copii ai săi.

„Soția a constatat astăzi, între ora 10:00 și 11:00, un cap de porc, pus aici, la intrarea în casă și atunci am considerat că această amenințare, pe care eu o văd ca și o amenințare cu moartea, pentru că este o practică, un semnal care se folosește de către grupările mafiote și cred că în momentul de față s-au depășit niște limite”, a declarat politicianul.

Acesta a spus că așteaptă ca instituțiile statului să clarifice circumstanțele în care s-a produs incidentul și să identifice persoanele implicate.

„Nu cred că Marius Lulea poate să soluționeze această chestiune, ci doar statul român. Adică, am încredere că atât procuratura, cât și judecătorii din România vor trata situația cu maximă seriozitate, pentru că, iată, vorbim despre niște acțiuni care se accentuează și care pun în pericol siguranța mea și a familiei mele”, a mai spus el.

Marius Lulea l-a nominalizat pe George Simion în plângerea penală

Cofondatorul AUR a confirmat că l-a menționat pe George Simion în plângerea depusă la poliție, după ce a fost întrebat dacă are suspiciuni cu privire la persoana care ar putea fi în spatele incidentului. Declarația nu reprezintă însă o dovadă a implicării liderului AUR, iar acuzațiile trebuie verificate de autorități.

Lulea a afirmat că a fost deschis un dosar penal pentru amenințare și că tratează cazul cu maximă seriozitate, în special din cauza familiei sale.

„S-a deschis dosar penal pentru amenințare și capul de porc înseamnă amenințare cu moartea, să știe cei care se uită la noi. Tratez cu maximă seriozitate subiectul, mai ales că vorbesc despre familia mea, de cei cinci copii, de soție”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Politicianul a criticat și posibilitatea ca disputa politică să fie însoțită de astfel de gesturi, pe care le consideră de natură infracțională.

„Nu cred că dezbaterea politică trebuie să se mute pe un comportament infracțional sociopat, așa cum se întâmplă în momentul de față”, a mai spus Marius Lulea.

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