Un bătrân de 90 de ani din Iași a primit în casă o tânără pe care voia să o ajute. A rămas fără economiile de-o viață

Un gest de bunătate s-a transformat într-o pierdere uriașă pentru un bărbat de 90 de ani din Iași. Acesta a primit în locuință o tânără de 27 de ani, care i-ar fi spus că vrea să împrumute câteva cărți. După ce i-ar fi povestit că nu are bani pentru chirie, bătrânul s-a oferit să o ajute financiar, scriu cei de la Libertatea. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi profitat de un moment de neatenție și ar fi plecat cu banii pe care acesta îi păstra în casă. Tânăra a fost reținută, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar.

Un bătrân de 90 de ani din Iași a primit în casă o tânără pe care voia să o ajute. Foto: arhiva

Cum a ajuns tânăra de 27 de ani în locuința bătrânului din Iași

Incidentul s-ar fi petrecut pe 6 octombrie 2026, în municipiul Iași. Bărbatul în vârstă de 90 de ani se afla pe o bancă atunci când a fost abordat de o femeie de 27 de ani. Aceasta i-ar fi spus că îl știe din cartier și că ar dori să împrumute câteva cărți.

Fără să bănuiască ce s-ar putea întâmpla, bătrânul a acceptat să o însoțească până acasă. Ajunsă în locuință, tânăra i-ar fi povestit că trece prin dificultăți financiare și că nu își permite să plătească chiria.

Impresionat de situația prezentată de femeie, bărbatul s-ar fi oferit să îi dea 1.800 de lei pentru a o ajuta. Însă, potrivit informațiilor din anchetă, tânăra ar fi profitat de încrederea pe care i-a acordat-o și ar fi sustras o sumă mult mai mare.

Banii pe care bătrânul îi păstra în casă ar fi fost luați în timp ce acesta se afla în bucătărie

Potrivit anchetatorilor, momentul în care bărbatul a mers în bucătărie i-ar fi oferit tinerei ocazia să caute prin locuință. Femeia ar fi intrat într-o altă cameră, unde ar fi găsit mai multe plicuri cu bani.

În acestea s-ar fi aflat trei sume de câte 5.000 de lei, precum și un alt plic în care erau păstrați 1.000 de euro. Tânăra ar fi luat toți banii și ar fi părăsit locuința, lăsându-l pe nonagenar fără economiile pe care le ținea în casă.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei bănuite de furt.

Tânăra din Iași a fost reținută pentru 24 de ore

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat-o pe femeia de 27 de ani și au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, la data de 13 octombrie.

„La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, o tânără de 27 de ani, bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat”, a declarat Adina Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

O zi mai târziu, pe 14 octombrie, femeia a fost prezentată procurorilor și judecătorilor. În urma procedurilor, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă în acest caz, iar acuzațiile urmează să fie stabilite potrivit procedurilor legale.