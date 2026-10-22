Răcelile care apar prea des nu ar trebui ignorate. La ce să fim atenți, potrivit unui medic ORL: „Nu trebuie neapărat să facem teste complexe”

Medicul ORL Ioana Vodă atrage atenția că multe dintre simptomele pe care oamenii le consideră banale pot ascunde probleme mai complexe. Potrivit specialistului, atât virusurile, cât și bacteriile au nevoie de o perioadă de incubație înainte de apariția simptomelor, însă un organism sănătos și o mucoasă respiratorie neafectată reprezintă o barieră importantă împotriva infecțiilor.

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Dr Ioana Vodă a explicat, în cadrul podcastului moderat de doctorul Mihail, faptul că multe persoane se confruntă cu simptome persistente, precum nas înfundat, secreții în gât sau tuse cronică, ajungând să se obișnuiască cu ele. Atunci când apare o răceală, aceste probleme se pot accentua, motiv pentru care este importantă identificarea cauzei reale.

Refluxul gastric poate afecta nasul și gâtul

Potrivit medicului ORL, una dintre cauzele frecvente ale iritației căilor respiratorii superioare este refluxul gastroesofagian. De multe ori nu este vorba despre reflux lichidian, ci despre vapori de acid care urcă din stomac și irită mucoasele.

„Nu trebuie să fie neapărat reflux cu lichid, poate fi reflux cu gaz”, a explicat Ioana Vodă, menționând că astfel de probleme necesită investigații gastroenterologice pentru identificarea cauzei, care poate fi reprezentată inclusiv de o hernie hiatală sau de funcționarea defectuoasă a sfincterului esofagian.

Specialista recomandă colaborarea dintre medicii ORL și gastroenterologi, mai ales în situațiile în care pacienții prezintă rinită recurentă, răgușeală, tuse persistentă sau secreții care se scurg constant în partea din spate a gâtului.

De asemenea, Ioana Vodă subliniază că sănătatea căilor respiratorii joacă un rol esențial în prevenirea infecțiilor repetate. Respirația nazală corectă contribuie la filtrarea, încălzirea și umidificarea aerului înainte ca acesta să ajungă în plămâni.

„Nasul este ca un hol de intrare. Trebuie să fie mereu ventilat și să permită circulația normală a aerului”, explică medicul, subliniind că simptome precum nasul înfundat cronic, tusea persistentă, răgușeala sau secrețiile în gât nu ar trebui considerate normale și merită investigate de un specialist.

Mulți copii cu nas înfundat ar putea avea, de fapt, reflux

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că refluxul poate fi întâlnit și la copii. Dr. Vodă spune că numeroși copii care ajung la ORL pentru nas înfundat și secreții persistente nu au neapărat probleme la nivelul nasului sau al vegetațiilor adenoide.

„Avem foarte mulți copii cu reflux. Copilul este cu nas înfundat, cu secreții în gât și tușește permanent, iar cauza poate fi refluxul”, a explicat medicul Ioana Vodă.

În astfel de situații, chiar dacă vegetațiile nu sunt mărite sau au fost deja îndepărtate chirurgical, simptomele pot continua dacă factorul iritativ nu este identificat și tratat.

Alimentația și moștenirea genetică au un rol important

Specialista consideră că alimentația, stilul de viață și predispoziția genetică influențează semnificativ apariția refluxului și a altor probleme digestive.

„Primul lucru este să fim atenți la bolile pe care le-au avut părinții și bunicii noștri. Nu trebuie neapărat să facem teste complexe. Uneori este suficient să știm la ce afecțiuni suntem predispuși”, a explicat doctorul Ioana Vodă.

Medicul ORL atrage atenția și asupra unor obiceiuri frecvente care favorizează refluxul, precum săritul peste micul dejun, consumul excesiv de cafea pe parcursul zilei și mesele foarte bogate luate seara.