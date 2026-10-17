Se schimbă oficial modul în care este măsurat timpul. Ce se întâmplă din 20 mai 2027

Sistemul oficial de măsurare a timpului se schimbă începând cu data de 20 mai 2027. Astfel, se va pune capăt practicii de adăugare a secundelor suplimentare la Timpul Universal Coordonat (UTC), invocându-se riscuri pentru sistemele informatice și perspectiva primei secunde intercalare negative din istorie.

Se schimbă oficial modul în care este măsurat timpul. Foto: arhivă

Standardul oficial de timp la nivel mondial va înceta adăugarea secundelor intercalare începând cu 20 mai 2027. Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți (CGPM) a decis să pună capăt acestei practici joi, 15 octombrie 2026. Rezoluția a fost adoptată la cea de-a 28-a reuniune a conferinței de la Versailles, unde delegații au discutat viitorul timpului mondial, scrie euronews.com.

Se elimină secunda intercalară

Până acum, s-au adăugat din când în când secunde intercalare pentru a menține timpul atomic în concordanță cu rotația Pământului. Dar, începând cu 20 mai 2027, Timpul Universal Coordonat (UTC) va funcționa continuu, fără întreruperi.

Regulile vechi aveau ca scop să păstreze în același pas două moduri diferite de măsurare a timpului. UTC se bazează pe ceasuri atomice extrem de precise. Timpul astronomic depinde de rotația Pământului, iar această viteză de rotație variază ușor.

Pentru a menține un decalaj mic dintre cele două scale de timp, au fost adăugate 27 de secunde intercalare din 1972. Cea mai recentă a fost la sfârșitul anului 2016. Drept urmare, un minut ar putea dura în mod excepțional 61 de secunde.

Aceste corecții sunt abia sesizabile pentru oameni, dar pot cauza probleme tehnice. Sistemele informatice, rețelele de telecomunicații, navigația prin satelit și infrastructura energetică depind toate de o sincronizare temporală precisă și fiabilă. Secundele intercalare din trecut au perturbat deja sistemele informatice și serviciile online.

Rotația Pământului a schimbat situația

Un motiv pentru această decizie este modul în care evoluează rotația Pământului. Pe perioade foarte lungi, forțele mareice încetinesc planeta, dar în ultimii ani aceasta s-a rotit uneori puțin mai repede.

Această evoluție a ridicat posibilitatea introducerii unei secunde intercalare negative, ceea ce ar presupune eliminarea unei secunde, în locul adăugării uneia. O asemenea ajustare nu a mai fost aplicată până acum, iar efectele sale asupra sistemelor tehnice sunt dificil de anticipat.

Astfel, comunitatea internațională de experți a ales să pună capăt regulilor existente înainte de termen. Conform noului regim, decalajul dintre UTC și timpul astronomic va putea crește, putând ajunge la 3.600 de secunde, adică echivalentul unei ore. Experții cred, însă, că va mai dura ceva timp până când o astfel de lacună va necesita vreo corecție, așa că măsura este, în esență, preventivă.

Statele membre CGPM

CGPM reunește reprezentanți ai mai multor state. Conform Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM), acesta are în prezent 69 de state membre și 34 de state și economii asociate.

În Europa, acestea includ Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Polonia și Ucraina. America este reprezentată de Statele Unite, Canada, Brazilia, Argentina, Mexic și Peru, Asia de China, Japonia, India, Coreea de Sud, Indonezia și Thailanda, iar Africa de Africa de Sud, Egipt, Maroc, Tunisia și Kenya. Australia și Noua Zeelandă sunt, de asemenea, reprezentate.

Ce impact are

Impactul se va resimți mai puternic în domeniile specializate care necesită o aliniere excepțional de precisă cu rotația Pământului. Acestea includ astronomia, geodezia și anumite aplicații bazate pe sateliți.

Pentru aceste discipline, cunoașterea exactă a rotației Pământului va rămâne crucială. Deoarece secundele intercalare nu vor mai lega timpul mondial de acea rotație, acestea vor trebui să țină cont separat de decalajul tot mai mare dintre timpul ceasului și timpul astronomic, atunci când este necesar.

În principiu, scopul noilor reguli este de a simplifica și de a face măsurarea timpului internațional mai fiabilă pe termen lung. În special, sistemele digitale nu vor mai trebui să facă față introducerii de secunde suplimentare la intervale neregulate.

Eliminarea secundei intercalare este o ajustare tehnică a orei de referință internaționale și nu trebuie confundată cu trecerea familiară între ora de vară și ora de iarnă.