 Ghid rapid pentru organizarea cămării de iarnă, util și să economisești spațiu
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Ghid rapid pentru organizarea cămării de iarnă, util și să economisești spațiu

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Toamna a adus în case mirosul proaspăt de zacuscă, borcănele pline cu murături și rafturile încărcate de dulcețuri. Odată cu bucuria roadelor strânse apare și o provocare: unde încap toate aceste bunătăți fără să creezi haos pe rafturi? Organizarea eficientă a cămării îți oferă un control total asupra proviziilor și îți permite să găsești rapid orice borcan, fără să răscolești toate colțurile.

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Foto: magnific

Verifică și sortează proviziile vechi

Înainte să pui borcanele noi pe rafturi, golește complet spațiul și vezi ce ți-a rămas din anii trecuți. Așază în față conservele mai vechi pentru a le consuma primele și fă o listă scurtă cu numărul de borcane de zacuscă, murături sau compot. Lipirea acestei liste pe ușa cămării te ajută să știi permanent ce stocuri ai la dispoziție.

Etichetează și așează pe niveluri borcanele 

După câteva luni, sosul de roșii și bulionul pot arăta aproape la fel. Pune etichete clare cu numele preparatului și luna în care l-ai făcut. Poți folosi o simplă bandă de hârtie sau coduri de culori: verde pentru murături, galben pentru compoturi și roșu pentru sosuri. Notarea conținutului pe capac îți salvează timp prețios atunci când borcanele stau pe mai multe rânduri.

Aranjează produsele în funcție de frecvența cu care le folosești:

  • Pune murăturile și zacusca în față, la nivelul ochilor.
  • Așază dulcețurile și siropurile pe rafturile de sus sau în spate.
  • Adună borcanele mici de dulceață în coșuri sau pe polițe suspendate.

Igienizează și optimizează spațiul pe rafturi

Dacă ai un spațiu mic, adaugă polițe suplimentare mai înguste între rafturile standard. Această ajustare îți permite să pui două rânduri de borcane suprapuse fără să le blochezi vizibilitatea.

Curăță rafturile cu oțet sau apă caldă combinată cu bicarbonat înainte de depozitare pentru a preveni mucegaiul. Aerisește cămara periodic și lasă un colț liber pentru borcanele primite cadou de la rude, astfel încât să nu strici ordinea deja creată. O lanternă mică pusă la îndemână te ajută să vezi rapid produsele din colțurile întunecate.

Editor: Raluca Toma

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