Soluții utile și eficiente care dizolvă rapid petele de calcar din toată baia

Lupta cu petele de calcar de pe baterii, cabina de la duș sau din vasul de toaletă este adesea obositoare. Deși calcarul nu îți pune sănătatea în pericol, depunerile acumulate în timp înfundă găurile perei de duș, scad presiunea apei și lasă un aspect neîngrijit. Ștergerea suprafețelor imediat după fiecare utilizare previne problema, însă dacă nu ai timpul necesar pentru această rutină, poți scăpa de urmele albe prin câteva amestecuri simple, aplicate o dată la două săptămâni.

Foto: magnific.com

Mixul de bicarbonat și oțet dizolvă depunerile vechi

Pentru suprafețele pătate amesteci o parte de bicarbonat de sodiu cu două părți de oțet alb într-o pungă cu închidere, pe care o agiți puțin, lăsând compoziția să se omogenizeze. A doua zi înmoi un prosop în acest amestec, freci zonele afectate și lași soluția să acționeze cel puțin jumătate de oră pentru a înmuia depozitele de magneziu și calciu. La final freci suprafețele cu o perie, clătești cu apă curată și usuci rapid locul cu un prosop curat.

Oțetul alb desfundă capetele de duș și bateriile

Când calcarul blochează sifonul bateriei sau orificiile capului de duș, apa începe să strângă presiune și să stropească necontrolat. Scapi de această problemă dacă amesteci cantități egale de apă și oțet alb într-o pungă rezistentă, introduci capul de duș sau bateria în lichid și legi punga strâns. Lași soluția să acționeze peste noapte, iar dimineața îndepărtezi resturile de calcar înmuiat cu o simplă scobitoare.

Lămâia și oțetul curăță porțelanul și ceramica din baie

Petele galbene sau ruginii din vasul de toaletă dispar repede dacă folosești zeamă proaspătă de lămâie amestecată în părți egale cu oțet din vin alb. Torni lichidul în toaletă, acoperind și urmele deasupra liniei apei, lași amestecul să acționeze peste noapte și curăți bine suprafața cu peria a doua zi. Pentru un efect mai rapid, torni o cană de oțet urmată de o cană de bicarbonat de sodiu direct în vas, lași spuma să acționeze zece minute, apoi freci ferm cu peria.

Soluția cu ulei esențial redă strălucirea geamurilor

Cabina de duș își recapătă transparența dacă pulverizezi un amestec preparat din două pompițe de detergent de vase, 100 ml de oțet din vin alb, 10 picături de ulei esențial de eucalipt și puțină apă. Agiți bine sticla, stropești geamurile, freci suprafața cu o perie moale și lași compoziția să acționeze zece minute. După clătirea cu apă, ștergi bine sticla cu o lavetă din microfibră. În plus, dacă ai depuneri de calcar pe gresie sau faianță, puțină pastă de dinți frecată direct pe pată te ajută să o elimini rapid.

Editor: Raluca Toma