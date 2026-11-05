 Diferența de vârstă în cuplu e o problemă sau doar o prejudecată?
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Diferența de vârstă în cuplu e o problemă sau doar o prejudecată?

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Cuplurile cu diferență mare de vârstă există de când lumea, dar societatea încă nu știe prea bine ce să facă cu ele. Cei mai mulți ar spune că nu sunt făcute să dureze. Ce zice, de fapt, știința? Psihologul american Mark Travers a adunat, într-un articol publicat în Psychology Today, câteva concluzii din cercetări. 

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Femeile sunt cele mai criticate

Un lucru e sigur: prejudecățile nu sunt împărțite egal. Există etichete urâte, cum este „profitoare“, care se lipesc cu precădere de femei. Cele mai multe „sentințe“ ale lumii cad pe capul lor, indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici decât partenerul.

Ce spune teoria evoluționistă 

Unii cercetători explică preferințele de vârstă prin felul în care a evoluat specia umană. Argumentul lor e că femeile nu mai pot avea copii după menopauză, în timp ce bărbații pot deveni tați mult mai târziu. În același timp, femeile investesc mai mult în sarcină și în creșterea copiilor, așa că tind să caute un partener care le poate susține. Din această perspectivă, un bărbat puțin mai în vârstă, cu mai multe resurse, pare alegerea „logică“.

Și cifrele merg în această direcție, cel puțin pe hârtie. Un studiu clasic din 1945 a arătat că bărbații preferă o parteneră cu aproximativ doi ani și jumătate mai tânără, iar femeile aleg de obicei un partener cu aproximativ trei ani și jumătate mai în vârstă. Cercetările recente au găsit același tipar.

Care este diferența „acceptabilă“, de fapt?

Ce diferență de vârstă ar accepta oamenii? Un studiu a arătat că, în medie, bărbații ar accepta o relație cu o femeie cu până la zece ani mai tânără și cu patru ani și jumătate mai în vârstă. Femeile ar accepta un partener cu până la opt ani mai în vârstă și cu cinci ani mai tânăr. Aceste limite se schimbă odată cu vârsta. Cercetătorii sugerează că, pe măsură ce îmbătrânesc, bărbații acceptă partenere tot mai tinere, în timp ce limita lor superioară rămâne aceeași. Femeile, în schimb, devin mai deschise spre bărbați mai tineri, dar sunt mai puțin dispuse să aleagă un partener mult mai în vârstă.

Explicația ar fi una practică. Femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbații. În Germania, de pildă, speranța de viață a femeilor este cu cinci ani mai mare. Pentru multe dintre ele, un partener cu mult mai în vârstă înseamnă că ar putea ajunge să rămână singure mai devreme.

Sunt cuplurile cu diferență de vârstă mai fericite?

Aceasta este, probabil, cea mai importantă întrebare. Răspunsul scurt este că orice tip de relație poate fi fericită, în condițiile potrivite. Nu există o formulă magică, dar există câteva indicii.

Un studiu publicat în „Journal of Population Economics“ a găsit că, la început, atât bărbații, cât și femeile par mai mulțumiți cu un partener mai tânăr. Din păcate, acest avantaj nu durează. Pe măsură ce anii trec, satisfacția scade mai mult în cuplurile cu diferență de vârstă decât în cele cu parteneri de aceeași generație, până când entuziasmul de la început dispare complet. Cercetătorii bănuiesc că aceste cupluri ar putea fi mai puțin rezistente când apar obstacole.

Dar nu totul sună a avertisment. O altă cercetare a arătat că partenerii cu diferență de vârstă care rămân împreună simt mai puțină gelozie și arată o iubire mai puțin egoistă decât cuplurile de aceeași vârstă. Altfel spus, cei care trec de începuturi pot avea o legătură cu adevărat frumoasă.

Editor: Raluca Toma

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