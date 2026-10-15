 Alimente proteice surprinzătoare care prelungesc senzația de sațietate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Alimente proteice surprinzătoare care prelungesc senzația de sațietate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pentru a nu avea acea senzație de foame prea curând după masă, optează pentru alimentele bogate în proteine. Nu doar carnea, ouăle, peștele, brânzeturile și lactatele sunt proteice. Vei fi surprinsă să descoperi că și altele îți oferă sațietate!

Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock
Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock

Alimentele care au proteine au nevoie de mai mult timp pentru a se descompune, în comparație cu acelea care au carbohidrați, ceea ce înseamnă că încetinesc procesul digestiv. Femeile necesită o cantitate de proteine de 0,75 g pe kilogram corpului zilnic. Pe lângă faptul că te ajută să-ți păstrezi senzația de sațietate, acest macronutrient este important pentru îmbunătățirea rezistenței, ajutându-te să slăbești și să ai oase sănătoase. Vrei să-ți crești aportul de proteine? Ia în considerare mai multe surse de proteine!

Lintea

Deși s-ar putea să nu te gândești la linte ca la o sursă de proteine, este un aliment de bază pentru vegetarieni și vegani. O porție oferă și fibre dietetice, care sunt importante pentru sănătatea digestivă, precum și nutrienții esențiali ca fierul, folatul și magneziul.

Nucile 

Când îți pui la punct un meniu bogat în proteine, nu poți da greș cu o mână de nuci, care conțin o cantitate semnificativă de macronutrienți, în funcție de tipul lor. Mai mult, vei consuma simultan o mulțime de grăsimi mononesaturate și polinesaturate sănătoase, care sunt vitale pentru sănătatea inimii.

Năutul și fasolea 

Pentru o modalitate ușoară de a-ți îmbunătăți prânzurile, năutul este o sursă fantastică de proteine pe bază de plante, ideală și pentru vegetarieni și vegani. Aduce în plus fibre dietetice, care ajută la menținerea sațietății și a unei stări de bine după masă, alături de fier, folat și mangan. Fasolea este un alt exemplu excelent de aliment bogat în proteine, care este accesibil și economic. Și aceasta aduce un plus de fibre, potasiu, fier și folat.

Quinoa

Deși s-ar putea să nu crezi că o cereală aduce un plus de proteine în dietă, quinoa oferă o cantitate semnificativă de macronutrienți importanți și proteine. Conține toți cei nouă aminoacizi esențiali și, de asemenea, fibre, fier, magneziu și vitamine din complexul B.

Semințele de dovleac

Presărarea semințelor de dovleac în iaurt sau salate poate fi o modalitate ușoară de a crește aportul de proteine dacă ții post, ești vegană sau vegetariană. În plus, prin adăugarea de semințe de dovleac în dietă, mai poți crește aportul de alți nutrienți esențiali, cum ar fi grăsimile sănătoase, fierul, magneziul și zincul.

Broccoli

Nu minimiza potențialul legumelor de a-ți completa aportul zilnic de proteine. Broccoli oferă o sursă valoroasă, care îți oferă și fibre, vitamina C și vitamina K, potasiu și calciu. Așadar, contribuie la o dietă nutritivă.

Ghid de cumpărături

horoscop
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna Horoscop
Hilary Swank foto Profimedia jpg
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie” Vedete internaționale
image
În cât timp iese alcoolul din sânge și din aerul expirat. Bine de știut dacă ești șofer adevarul.ro
image
„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare adevarul.ro

Parteneri

image
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff! www.fanatik.ro
image
Noua meserie a Generaţiei Z din care tinerii pot câştiga şi 160.000 de dolari anual. Lucrează doar pe telefon observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei as.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă, nu se potriveşte playtech.ro
image
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația www.fanatik.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cazul bizar al celor 180.000 de pisici mumificate din Egipt, vândute la licitație în Anglia victoriană historia.ro
adult with loths money jpg
Adio, blocaje financiare! 4 zodii scapă în sfârșit de problemele cu banii Spiritualitate
shutterstock 1185926422 jpg
Trenduri în modă care ies din garderobe în toamna lui 2026 Modă
young beautiful woman wearing stripes shirt standing yellow isolated background happy with big smile doing ok sign thumb up with fingers excellent sign jpg
Ce să știi despre fațetele dentare, cu plusuri și minusuri. În unele cazuri, un simplu detartraj e sufient Îngrijire personală
Native23 Credit pentru casă ce trebuie să compari înainte să alegi banca jpg
Credit pentru vacanță: când merită și ce costuri trebuie să verifici Pentru Femei
couple playing with bell pepper jpg
Dieta în doi chiar funcționează și îți dă motivație în fiecare zi Îngrijire personală
Ce s ar intampla daca nu ti ai mai taia unghiile de la picioare Sursa foto shutterstock 1846941127 jpg
Unghie încarnată? De ce apare și cum o previi? Îngrijire personală
bathtub jpg
Soluții ieftine din casă pentru petele grele și suprafețele din baie Casa și grădină
mic dejun sursa foto Shutterstock jpg
Motive să nu mănânci nimic dulce la micul-dejun. Ce efecte au glucidele? Îngrijire personală
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net