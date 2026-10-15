Alimente proteice surprinzătoare care prelungesc senzația de sațietate

Pentru a nu avea acea senzație de foame prea curând după masă, optează pentru alimentele bogate în proteine. Nu doar carnea, ouăle, peștele, brânzeturile și lactatele sunt proteice. Vei fi surprinsă să descoperi că și altele îți oferă sațietate!

Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock

Alimentele care au proteine au nevoie de mai mult timp pentru a se descompune, în comparație cu acelea care au carbohidrați, ceea ce înseamnă că încetinesc procesul digestiv. Femeile necesită o cantitate de proteine de 0,75 g pe kilogram corpului zilnic. Pe lângă faptul că te ajută să-ți păstrezi senzația de sațietate, acest macronutrient este important pentru îmbunătățirea rezistenței, ajutându-te să slăbești și să ai oase sănătoase. Vrei să-ți crești aportul de proteine? Ia în considerare mai multe surse de proteine!

Lintea

Deși s-ar putea să nu te gândești la linte ca la o sursă de proteine, este un aliment de bază pentru vegetarieni și vegani. O porție oferă și fibre dietetice, care sunt importante pentru sănătatea digestivă, precum și nutrienții esențiali ca fierul, folatul și magneziul.

Nucile

Când îți pui la punct un meniu bogat în proteine, nu poți da greș cu o mână de nuci, care conțin o cantitate semnificativă de macronutrienți, în funcție de tipul lor. Mai mult, vei consuma simultan o mulțime de grăsimi mononesaturate și polinesaturate sănătoase, care sunt vitale pentru sănătatea inimii.

Năutul și fasolea

Pentru o modalitate ușoară de a-ți îmbunătăți prânzurile, năutul este o sursă fantastică de proteine pe bază de plante, ideală și pentru vegetarieni și vegani. Aduce în plus fibre dietetice, care ajută la menținerea sațietății și a unei stări de bine după masă, alături de fier, folat și mangan. Fasolea este un alt exemplu excelent de aliment bogat în proteine, care este accesibil și economic. Și aceasta aduce un plus de fibre, potasiu, fier și folat.

Quinoa

Deși s-ar putea să nu crezi că o cereală aduce un plus de proteine în dietă, quinoa oferă o cantitate semnificativă de macronutrienți importanți și proteine. Conține toți cei nouă aminoacizi esențiali și, de asemenea, fibre, fier, magneziu și vitamine din complexul B.

Semințele de dovleac

Presărarea semințelor de dovleac în iaurt sau salate poate fi o modalitate ușoară de a crește aportul de proteine dacă ții post, ești vegană sau vegetariană. În plus, prin adăugarea de semințe de dovleac în dietă, mai poți crește aportul de alți nutrienți esențiali, cum ar fi grăsimile sănătoase, fierul, magneziul și zincul.

Broccoli

Nu minimiza potențialul legumelor de a-ți completa aportul zilnic de proteine. Broccoli oferă o sursă valoroasă, care îți oferă și fibre, vitamina C și vitamina K, potasiu și calciu. Așadar, contribuie la o dietă nutritivă.