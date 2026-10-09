Gripa menstruală. Când ar trebui să mergi la medic?

Peste 90% dintre femei se confruntă cu sindromul premenstrual. Unele dintre ele resimt oboseală și alte simptome care pot atinge o intensitate similară cu gripa.

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Chiar dacă gripa menstruală nu este un diagnostic medical oficial, multe femei se confruntă cu un asalt de simptome ca oboseală, dureri corporale și dureri de cap. Gripa menstruală tinde să apară după ovulație și înainte de menstruație. Cu toate acestea, numărul exact de zile anterioare fluxului variază de la o persoană la alta și manifestările se atenuează în mod normal la câteva zile după ce începe menstruația.

Cum diferențiezi gripa de sindromul premenstrual?

Diferențele dintre sindromul premenstrual și gripă sau chiar alte probleme legate de ciclul menstrual, cum ar fi tulburarea dismorfică premenstruală, sunt legate în principal de semnele la nivelul aparatului respirator. Boala provocată de virusul gripal se manifestă cu intensitate mai mare și printre simptome se numără febra, durerile în gât și în piept, tusea, dificultățile de respirație și congestia nazală. În ceea ce privește „gripa menstruală”, aceasta poate da senzație de greață, diaree, dureri de cap, musculare, articulare, de spate, crampe severe, balonare.

Vinovații pentru gripa menstruală

Simptomele similare unei gripe pe care le aduce cu sine un ciclu menstrual mai dificil sunt declanșate de hormoni. Cea mai probabilă cauză este scăderea nivelului hormonilor în timpul fazei luteale a ciclului menstrual, adică în perioada dintre ovulație și menstruație. Cercetările au arătat că progesteronul afectează neurotransmițătorii din creier, inclusiv serotonina, care influențează starea de spirit și nivelul de energie. Nivelurile ridicate de prostaglandine sunt asociate cu crampe dureroase și pot provoca, de asemenea, diaree. Deoarece sunt compuși inflamatori, prostaglandinele pot crește inflamația în corp care duce la menstruație, cu simptome asemănătoare gripei.

În faza de ovulație, în jurul zilei a 14-a a ciclului, are loc o creștere a nivelului de hormon luteinizant, care determină unul dintre ovare să elibereze un ovul. Chiar înainte de ovulație, nivelurile hormonului estrogen sunt, de asemenea, la cel mai ridicat nivel. În faza luteală, când oul călătorește prin trompele uterine până la uter, nivelurile hormonului progesteron cresc pentru a pregăti mucoasa uterină pentru sarcină. Tocmai această schimbare duce la apariția gripei menstruale. În lipsa unei fertilizări a ovulului, nivelurile de estrogen și progesteron scad și începi să pierzi mucoasa uterului pe măsură ce începe menstruația.

Este cazul să mergi la medic?

Lungimea și severitatea simptomelor pot varia de la o persoană la alta. Din fericire, nu trebuie să trăiești în agonie din cauza simptomelor menstruației. Dacă sunt severe, ai putea să ceri sfatul unui medic pentru a primi indicații privind schimbări ale stilului de viață și recomandări de tratamente medicamentoase, antiinflamatoare sau suplimente de minerale și vitamine.

Ce mai poți face în plus? Crește hidratarea și continuă să faci mișcare. Hidratarea este asociată cu o reducere a durerii pentru femeile care suferă de dismenoree (durerile menstruale). De asemenea, dacă unul dintre simptomele gripei menstruale este diareea, acest lucru poate duce la deshidratare, așa că ai nevoie să crești consumul de apă, ceai sau compot.

Exercițiile fizice oferă eliberarea naturală a endorfinelor care acționează pentru scăderea inflamației cauzată de prostaglandine. Ieși la alergare sau practică, în casă, gimnastică, ridicări de greutăți sau yoga.