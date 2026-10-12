 Motive să nu mănânci nimic dulce la micul-dejun. Ce efecte au glucidele?
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Motive să nu mănânci nimic dulce la micul-dejun. Ce efecte au glucidele?

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Toți avem opțiuni diferite în privința mic-dejunului perfect, dar o anumită alegere ne poate da ziua peste cap. Alimentele zaharoase consumate dimineața, la prima masă a zilei, au efecte negative.

mic dejun sursa foto Shutterstock jpg
mic dejun sursa foto Shutterstock jpg

Micul-dejun are o importanță pe care puțini o conștientizează. Acest lucru se datorează faptului că orice ai luat pe stomacul gol la prima oră a dimineții va fi digerat rapid și îți poate influența energia pe care o ai de-a lungul întregii zile. Alegerea pentru micul-dejun te poate pregăti pentru succes sau pentru eșec, pentru că poate aduce sau lua din vigoarea și concentrarea zilnică.

Sursele de glucide trebuie lăsate pentru gustări sau alte mese

Cu rafturile supermarketurilor și cafenelelor pline de opțiuni de mic-dejun cu zahăr, cum ar fi produse de patiserie, poate fi greu să reziști. Totuși, trebuie să iei în calcul că alimentele dulci îți cresc rapid nivelul hormonului de dopamină la primele ore ale zilei, dar nu rămâne mult timp la acel nivel ridicat, din contră, scade brusc, motiv pentru care este indicat să optezi pentru alimente sărate care eliberează treptat energia.

Începerea zilei cu un mic-dejun dulce ar putea să te facă să îți dorești să incluzi în meniul întregii zile mai multe surse de glucide care îți pot crește riscul de îngrășare. Pentru a evita poftele culinare de dulce, include la prima masă a zilei o varietate de alimente bogate în proteine.

Dacă ai la prima masă a zilei alimente care cresc rapid glicemia, ai și o mulțime de efecte negative. În primul rând, creierul nu va putea funcționa prea bine în acea zi și este posibil să te confrunți cu o stare de confuzie, oboseală și poftă de mâncare exagerată pe tot parcursul zilei.

Cum să ai un mic-dejun mai bun

Un mic-dejun savuros este unul care nu are zahăr sau alimente bogate în amidon ca ingredient principal. Așadar, renunță la brioșe, croasante, cereale, suc de portocale, piure de fructe. Include la prima masă surse de proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, untul sau avocado. Proteinele le poți procura din ouă, iaurt grecesc, pește, unt sau cremă de brânză.

Fibrele sunt, de asemenea, importante, în special pentru îmbunătățirea sănătății intestinale și pentru a menține senzația de sațietate. Nu este prea greu să încorporezi câteva surse de fibre la prima masă. Le poți lua din nuci, spanac, ciuperci, roșii, dovlecel, linte. Poți adăuga și câteva surse de carbohidrați sau amidon care se găsesc într-o bucată de pâine, tortilla sau în cartofi, dar nu ar trebui să fie partea principală a micului-dejun. Optează pentru pâinea cu maia sau secară pentru a menține stabil nivelul de glucoză.

Acest tip de mic-dejun necesită planificare și pregătire, dar este cel mai bun mod de a începe ziua și de a evita efectele secundare ale surselor alimentare de zahăr. Încearcă, măcar câteva zile pe săptămână, să ai proteine la masa de dimineață și vei vedea dacă te simți mai bine decât atunci când alegi alimente dulci.

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