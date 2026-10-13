 Unghie încarnată? De ce apare și cum o previi?
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Unghie încarnată? De ce apare și cum o previi?

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Problema unghiilor încarnate care apar în mod repetat poate fi prevenită destul de ușor. Află cum să le tratezi acasă, când este cazul să te adresezi unui dermatolog și ce ar trebui să eviți pentru a nu te confrunta cu complicații!

Ce s ar intampla daca nu ti ai mai taia unghiile de la picioare Sursa foto shutterstock 1846941127 jpg
Ce s ar intampla daca nu ti ai mai taia unghiile de la picioare Sursa foto shutterstock 1846941127 jpg

Îți dai seama rapid dacă ai o unghie încarnată, pentru că se manifestă printr-o senzație de presiune, inflamație și durere la nivelul degetului cu probleme. Este vorba despre o afecțiune numită onicocriptoză. O unghie se curbează în jos și crește în pielea de la marginea ei. Când se întâmplă acest lucru, poate provoca o inflamație, deoarece corpul reacționează la ceva ce în mod normal nu ar trebui să fie acolo. Pe măsură ce timpul trece și unghia crește mai mult, zona devine mai dureroasă. Degetele de la picioare nu sunt singurul loc în care se pot forma unghii încarnate. Deși sunt mai puțin frecvente decât unghiile incarnate de la picioare, cele de la mâini pot fi la fel de supărătoare. Totuși, care să fie cauza apariției acestei neplăceri?

Ce cauzează unghiile încarnate?

Nu există o singură cauză a unghiilor încarnate. Dacă bacteriile pătrund într-o rană, cum ar fi în urma expunerii repetate la medii umede și murdare, este posibil să se dezvolte o infecție. La rândul ei, zona inflamată ar putea începe să elibereze puroi. Unghiile încarnate pot apărea fără motiv, dar în multe cazuri, acestea sunt cauzate de tăierea necorespunzătoare a unghiilor.

Tăierea unghiei prea scurtă, cum ar fi îndepărtarea întregii părți albe de la vârful unghiei, poate provoca trauma unghiei, iar această leziune poate face mai probabilă creșterea acesteia în piele, mai degrabă decât să se întindă drept în exterior. În mod similar, rotunjirea marginilor unghiei la tăiere, în loc să le tai drept, poate crește riscul ca unghia să crească la loc puțin strâmb. Cine e mai predispus la unghii încarnate?

Cei care lucrează constant cu mâinile sau le spală frecvent se pot confrunta mai des cu unghii încarnate, deoarece pielea devine mai iritată și inflamată. Dacă pielea este mai umflată, aceasta poate intra în calea pe care unghia vrea să crească, iar acest lucru poate provoca, de asemenea, o unghie încarnată. Așadar, poate fi vorba de unghia care crește în piele sau de pielea care intră cumva în calea creșterii unghiei.

Și persoanele care au diabet ar trebui să aibă grijă la unghiile încarnate. Diabetul este asociat cu o circulație sanguină deficitară, care încetinește timpul de vindecare a rănilor (cum ar fi unghiile încarnate) și poate crește riscul de a dezvolta o infecție.

Mergi la medic în aceste situații!

Unele unghii încarnate se pot rezolva de la sine, dar chiar și umflarea inițială din jurul unghiei poate deveni inconfortabilă și poate îngreuna desfășurarea activităților zilnice. Dacă nu poți tasta fără să tresari și ai observat că s-a format puroi în acea regiune, ar fi timpul să te programezi la un medic dermatolog, deoarece ai putea avea nevoie de unguent antibiotic.

Sunt situații în care nu este tocmai ceea ce pare. În locul unei aparente unghii încarnate, poate fi o infecție a pielii din jurul unghiilor, numită paronichia. Uneori, poate fi rezultatul unei unghii încarnate, alteori, unghia încarnată poate fi rezultatul paronichiei.

Modul în care medicul tratează unghia încarnată depinde de gravitatea afecțiunii. Când o unghie este doar ușor încarnată, adică există roșeață și durere, dar nu și puroi, medicul poate ridica ușor marginea unghiei și plasa un tampon de vată sau o atelă sub ea, ceea ce separă unghia de piele și o încurajează să crească deasupra pielii.

Până la vizita la dermatolog, poți aplica niște comprese reci pentru a ameliora inflamația. Evită să folosești foarfeca! Nu este recomandat să tai unghia încarnată, deoarece uneori, atunci când faci aceasta, problema reapare. O vei tăia tot în unghi, așa că poate crește la loc în aceeași direcție. Dacă simptomele se agravează sau dacă simți vreun disconfort, discută cu medicul despre opțiunile de tratament pentru unghiile încarnate. Cea mai bună soluție pentru prevenirea unghiilor încarnate este să tai unghiile drept și să eviți rotunjirea marginilor sau tăierea lor prea mult în spate, deoarece acest lucru ar putea încuraja creșterea unghiei în piele.

Menținerea unei igiene adecvate a unghiilor, evitarea mușcării acestora sau a pielii din jurul lor sunt, de asemenea, esențiale, deoarece oricare dintre aceste acțiuni poate provoca inflamații care cresc riscul de formare a unghiilor încarnate.

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