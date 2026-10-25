Mini clătitele aperitiv aduc culoare și savoare pe masă

Mini clătitele aperitiv sunt o bază delicioasă pentru combinații sărate, de la brânzeturi și legume până la pește sau șuncă. Ușor de servit și de adaptat după gust, își găsesc locul la un brunch, la o masă festivă sau la o întâlnire cu prietenii.

Mini clătitele aperitiv Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g brânză cottage

2 ouă

50 g parmezan ras

70 g făină

2 linguri mărar proaspăt tocat

½ linguriță praf de copt

½ linguriță usturoi granulat

sare și piper

1-2 linguri ulei pentru prăjit

Pentru servit

150 g smântână

1 lingură mărar proaspăt tocat

Mod de preparare

Pui brânza cottage într-un bol și o amesteci cu ouăle până obții o compoziție omogenă. Adaugi parmezanul ras, făina, praful de copt, usturoiul granulat și mărarul tocat. Condimentezi cu sare și piper și amesteci până obții un aluat gros, care poate fi porționat cu lingura.

Lași compoziția 5 minute, pentru ca făina să absoarbă puțin din umiditatea brânzei.

Încingi o tigaie antiaderentă și o ungi cu foarte puțin ulei. Pui câte o lingură generoasă din compoziție și formezi clătite mici, rotunde, de aproximativ 7-8 cm.

Le gătești la foc mediu 2-3 minute pe fiecare parte, până se rumenesc. Le întorci cu grijă. Scoți clătitele pe o farfurie și continui până termini toată compoziția. Dacă este nevoie, mai adaugi puțin ulei între tranșe.

Amesteci smântâna cu mărarul tocat și o pui într-un bol mic. Servești clătitele calde, așezate în jurul sosului de smântână.