Crumble bavarez, rețeta unui desert rustic și plin de savoare

Crumble-ul bavarez cucerește prin contrastul dintre umplutura fragedă și stratul crocant și aromat de deasupra. Este un desert simplu, cu aspect rustic și delicios servit simplu sau alături de o cupă de înghețată.

Crumble bavarez Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

500 g făină

250 ml lapte călduț

20 g drojdie proaspătă

80 g zahăr

80 g unt topit

1 ou

1 pliculeț zahăr vanilat

1 praf de sare

Pentru umplutură

1 kg prune

2 linguri zahăr

½ linguriță scorțișoară

Pentru crumble

150 g făină

100 g unt rece

100 g zahăr

1 pliculeț zahăr vanilat

½ linguriță scorțișoară

Mod de preparare

Dizolvi drojdia în câteva linguri de lapte călduț, adaugi o linguriță de zahăr și lași amestecul 10 minute. Pui făina într-un bol, adaugi restul de zahăr, zahărul vanilat și sarea, apoi încorporezi oul, untul topit, laptele rămas

Speli prunele, le tai în jumătăți și le scoți sâmburii. Întinzi aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și așezi prunele deasupra, una lângă alta. Presari zahărul amestecat cu scorțișoara.

Pregătești crumble-ul. Amesteci făina cu zahărul, zahărul vanilat și scorțișoara, apoi adaugi untul rece tăiat cubulețe. Frămânți rapid cu degetele, până obții firimituri, și le presari peste prune.

Lași prăjitura 10-15 minute să mai crească, apoi o dai la cuptorul preîncălzit pentru 35-40 de minute, până când aluatul este copt, iar crumble-ul se rumenește ușor. O lași să se răcească înainte să o tai.