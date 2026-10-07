Crumble bavarez, rețeta unui desert rustic și plin de savoare
Crumble-ul bavarez cucerește prin contrastul dintre umplutura fragedă și stratul crocant și aromat de deasupra. Este un desert simplu, cu aspect rustic și delicios servit simplu sau alături de o cupă de înghețată.
Ingrediente
Pentru aluat
500 g făină
250 ml lapte călduț
20 g drojdie proaspătă
80 g zahăr
80 g unt topit
1 ou
1 pliculeț zahăr vanilat
1 praf de sare
Pentru umplutură
1 kg prune
2 linguri zahăr
½ linguriță scorțișoară
Pentru crumble
150 g făină
100 g unt rece
100 g zahăr
1 pliculeț zahăr vanilat
½ linguriță scorțișoară
Mod de preparare
Dizolvi drojdia în câteva linguri de lapte călduț, adaugi o linguriță de zahăr și lași amestecul 10 minute. Pui făina într-un bol, adaugi restul de zahăr, zahărul vanilat și sarea, apoi încorporezi oul, untul topit, laptele rămas
Speli prunele, le tai în jumătăți și le scoți sâmburii. Întinzi aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și așezi prunele deasupra, una lângă alta. Presari zahărul amestecat cu scorțișoara.
Pregătești crumble-ul. Amesteci făina cu zahărul, zahărul vanilat și scorțișoara, apoi adaugi untul rece tăiat cubulețe. Frămânți rapid cu degetele, până obții firimituri, și le presari peste prune.
Lași prăjitura 10-15 minute să mai crească, apoi o dai la cuptorul preîncălzit pentru 35-40 de minute, până când aluatul este copt, iar crumble-ul se rumenește ușor. O lași să se răcească înainte să o tai.