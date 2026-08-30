Desert cu vanilie și banane

Ușor de preparat și delicios, desertul cu vanilie și banane este ideal atât pentru o gustare dulce.

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Ingrediente

înghețată de vanilie

3 banane

Pentru crema de ciocolată

2 tablete de ciocolată amăruie

1 lingură unt

Mod de preparare

Pentru început, cureți bananele și le tai pe lung, apoi le faci jumătăți. Le ungi cu unt și le așezi pe tigaia grill încinsă. Le coci pe ambele părți, apoi le pui deoparte și le lași la răcit.

Separat, rupi ciocolata și o pui într-un vas pe care îl așezi pe baie de aburi. Amesteci până se topește, dai vasul de pe foc, adaugi untul și amesteci. Lași la răcit.

Pentru servit, așezi pe farfurie câteva felii de banane, una-două cupe de înghețată de vanilie, stropești cu crema de ciocolată și servești.