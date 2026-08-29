 Înghețată de vanilie pe băț
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Înghețată de vanilie pe băț

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Răcoritoare și aromată, înghețată de vanilie pe băț este alegerea perfectă pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 ml smântână pentru frișcă

400 ml lapte gras

5 gălbenușuri

2 batoane de vanilie

6 linguri zahăr pudră

fructe de pădure, pentru servit

fulgi de cocos, pentru decor

Mod de preparare

Pentru început, torni laptele într-un vas, crestezi batoanele de vanilie pe lung, le scoți semințele și le pui în lapte, cu tot cu batoane, apoi așezi vasul pe foc. Lași să dea în clocot, apoi îl dai deoparte, la răcorit. Îndepărtezi batoanele de vanilie.

Freci spumă gălbenușurile cu zahărul, apoi încorporezi în ele, în fir subțire, laptele. Omogenizezi compoziția și o așezi pe baie de aburi. O ții, amestecând constant, până se îngroașă, apoi o dai la răcit.

Bați frișca rece până se întărește, apoi o încorporezi cu mișcări ușoare în amestecul cu ouă.

Torni compoziția în formele speciale pentru înghețată pe băț, înfigi câte un băț în fiecare formă și le dai la congelator până a doua zi.

Servești înghețata decorată cu fructe de pădure și fulgi de cocos, după gust.

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