Prăjitură cu pepene și cocos

Fragedă, ușor răcoritoare și parfumată, prăjitura cu pepene și cocos este un desert perfect pentru toată familia.

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Ingrediente

Pentru jeleu

500 ml suc de pepene verde

2 linguri amidon de porumb

miere, după gust

1 linguriță esență de vanilie

Pentru blat

6 linguri făină de cocos

6 ouă

4 linguri zahăr

100 g unt topit

1 praf de sare

1 linguriță esență de vanilie

Mod de preparare

Pentru blat, separi albușurile de gălbenușuri. Bați albușurile spumă cu zahărul, adăugat lingură cu lingură, apoi încorporezi gălbenușurile, unul câte unul. Adaugi untul topit și omogenizezi. Separat, amesteci făina de cocos cu esența și cu sarea și le încorporezi, în ploaie, în ingredientele umede. Torni blatul într-o tavă tapetată și îl coci 20 de minute, la cuptorul preîncălzit la 180°C, apoi îl lași la răcit.

Pentru jeleu, amesteci sucul de pepene cu amidonul, cu esența și cu mierea și omogenizezi amestecul. Îl așezi pe foc mic și amesteci până când începe să se îngroașe, apoi îl dai deoparte, la răcit.

Întinzi jeleul peste blat, apoi îl dai la frigider până în momentul servirii.