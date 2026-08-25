Salată cu pepene verde și afine

Salata cu pepene verde și afine este perfectă pentru zilele călduroase de vară.

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Ingrediente

½ pepene verde de mărime potrivită

½ cană afine

2 lingurițe miere, sau după gust

zeama de la o limetă netratată

frunze de mentă, pentru decor

Mod de preparare

Tai miezul de pepene în cuburi și îl așezi într-un castron. Adaugi afinele, spălate în prealabil, apoi stropești totul cu zeama de limetă și cu mierea.

Decorezi salata cu frunze de mentă și o ții la frigider până în momentul servirii.