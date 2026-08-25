Salată cu pepene verde și afine
Salata cu pepene verde și afine este perfectă pentru zilele călduroase de vară.
Ingrediente
½ pepene verde de mărime potrivită
½ cană afine
2 lingurițe miere, sau după gust
zeama de la o limetă netratată
frunze de mentă, pentru decor
Mod de preparare
Tai miezul de pepene în cuburi și îl așezi într-un castron. Adaugi afinele, spălate în prealabil, apoi stropești totul cu zeama de limetă și cu mierea.
Decorezi salata cu frunze de mentă și o ții la frigider până în momentul servirii.